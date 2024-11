ERF Chiusura 'Festival di Letteratura Civile' a Martina Franca (Ta)

Gran finale per “Il Festival di Letteratura Civile 2024 - Parole per la Libertà” organizzato da ERF Edizioni con la tappa conclusiva in Valle d’Itria, a Martina Franca (Ta). Appuntamento in Aula Consiliare venerdì 22 novembre alle ore 16,00.

L’incontro a chiusura de Festival, che ha toccato i presidi scolastici di 25 Comuni pugliesi in tutte le 6 province - con oltre 40 istituti scolastici, 280 classi e più di 6000 studenti coinvolti - tirerà le somme anche del Contest lanciato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e tre istituti superiori di Martina Franca, per complessive sei classi, il cui tema proposto è stato: ‘LA PACE AL TEMPO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE’.





A tal proposito, vanno ricordati anche i 3 grandi eventi su Intelligenza Artificiale e Costituzione italiana, in collaborazione con UNIBA e Università della Pace-ONU.

“Le tecnologie dell’Intelligenza Artificiale intervengono, ormai, in ogni aspetto della vita dell’umanità. Ri-descrivono le forme delle relazioni, del lavoro, della conoscenza e della stessa creatività. Possono, però, essere applicate anche alla disinformazione, per creare un senso comune che spinga le persone ad accettare alcune idee o azioni ed essere usati in guerra, con armi sempre più sofisticate e autonome in grado di agire sul campo di battaglia, senza più il controllo diretto dell’uomo. Tutto dipende da chi controllerà i calcolatori necessari al loro funzionamento e dall’uso e dalle regole che le stesse comunità e i paesi si daranno”.

Gli studenti coinvolti hanno realizzato - in gruppi classe - un lavoro a scelta sul tema:

- Una fotografia

- Un breve filmato max. 3 minuti

- Uno scritto di max. 4000 battute spazi inclusi

Un’apposita Commissione ha valutato il lavoro migliore, al quale sarà assegnato un Premio specifico, insieme ai riconoscimenti per tutti i lavori presentati, durante la cerimonia di venerdì 22 novembre a chiusura del Festival.

Ai saluti del Sindaco di Martina franca, Gianfranco Palmisano, e del Direttore del Festival nonché Presidente di ERF Edizioni, Vito Antonio Loprieno, seguirà il Convegno su “Intelligenza Artificiale, opportunità e rischi”, a cui interverranno:

- Sergio Bellucci - Autore del libro “AI un viaggio nel cuore della tecnologia del futuro”

- Carlo Dilonardo - Assessore alla Creatività e Attività Culturali

- Angelita Salamina - Consigliera per la Legalità

- Antonio V. Gelormini - Giornalista e Caporedattore Affaritaliani.it Puglia

- Gli Studenti - Ist. ‘Leonardo Da Vinci’, ‘Ettore Maiorana’ e Liceo ‘Tito Livio’

A seguire la Premiazione del contest “La Pace al tempo dell’AI”. Assegnazione del Premio ‘Federico Pirro’ a Fulvio Colucci creatore di ICARO dorso culturale de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’. A premiare saranno i Garanti Regionali per l’Infanzia e l’Adolescenza e delle Persone con Disabilità, Ludovico Abbaticchio e Antonio Giampietro.

Ingresso libero.