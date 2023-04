EURO EXPO ART, la spedizione vincente di ‘Home of Art’ a Forlì

EuroExpoArt è l’evento di alta qualità dedicato all’Arte e agli Artisti, organizzato da NeoArtGallery nella splendida cornice di Vernice Art Fair a Forlì. Una manifestazione ideata e creata appositamente per la crescita e la valorizzazione degli artisti e delle associazioni culturali. Curatori di questa VII edizione di EuroExpoArt: Giorgio Bertozzi e Ferdan Yusuf.

Di anno in anno sempre più attenti alla scoperta di nuove forme espressive, l’appuntamento ha offerto la possibilità agli artisti già affermati di consolidare i propri successi, e a quelli emergenti di affacciarsi sulle scene dell’arte nazionale, con l’opportunità di stabilire contatti e scambi culturali con critici d’arte, collezionisti, galleristi, alla ricerca di nuovi talenti su cui investire.

In tale suggestivo e coinvolgente contesto ‘Home of Art’, l’associazione fondata da Francesco Notaro a Bari, in seno a Banca Generali Private, ha presentato in mostra i lavori di 11 artisti, le cui opere più rappresentative possono essere ammirate - in installazione permanente - negli spazi della Banca nel capoluogo pugliese, in via Calefati, 50.

La partecipazione degli artisti: Mariangela Agliata - Michele Agostinelli - Nico Angiulli - Vito Falcicchio - Nick Giuliani - Vito Gurrado - Aurora Maletik - Piero Meli - Nicola Rettino - Alvaro Spagnesi - Lijun Zhang è stata organizzata dall’azione sinergica tra le associazioni ‘Neoartgallery’ e ‘Home of Art’.

Una spedizione stimolante e gratificante, questa dalla Puglia, dato che l’iniziativa è valsa anche a portare a casa un entusiasmante riconoscimento: EuroExpoArt - Fiera di Forlì di Arte contemporanea, infatti, ha conferito il secondo premio alla fotografa Aurora Maletik del gruppo di Home of Art.

“Incontrarsi a Forlì, nel contesto affascinante di un presidio di bellezze - ha detto Francesco Notaro, che ha ritirato il premio poi consegnato nella sede barese di Banca Generali Private - è stata un’esperienza ricca di emozioni e di incontri. Forlì, da anni ha aperto all’arte contemporanea; “EuroExpoArt” in “VerniceArtFair” è diventato l’evento calamitante per italiani, e non”.

“Esporre a Forlì - ha sottolineato Mariangela Agliata, che ha guidato il gruppo - è stata occasione per molti artisti e artiste, di varie latitudini, di presentare le ultime produzioni, di mettersi in discussione, di affrontare il giudizio di un pubblico interessato e di suscitare attenzioni mass-mediali e di mercato. Una gran bella opportunità”.

“Un luogo, un evento, esistenze che si sfiorano. Documentare una storia, questo lo scopo di un reportage”, ha dichiarato Aurora Maletik alla consegna del Premio, “Così come tutte le arti visive, il linguaggio fotografico deve seguire il suo ritmo, rispettare pause, silenzi e slanci, perché quando si tratta d'immagine, cosa assai complessa e delicata, molto più del semplice apparire, va ricercata la forza del proprio essere oltre il visibile”.

“Un reportage fotografico può rivelarsi interessante e bello solo se riesce a descrivere il senso, solo se si è in grado di coinvolgere chi guarda in quel viaggio. Porto a casa oltre al premio, tante emozioni e vibrazioni positive - ha concluso Aurora Maletik - grazie a tutti anche per l'affetto che mi avete dimostrato”. Aurora Maletik vive in Puglia, ha origini croate e contaminazioni iberiche.

Lista ed opere dei vincitori a questo link: http://euroexpoart.com/winner/winners-2023/

