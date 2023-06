Europei di Calcio Under21: l’Italia batte la Svizzera e ora trova la Norvegia

Nella gara d’esordio degli Europei di Calcio Under 21, la Svizzera aveva vinto contro la Norvegia, mentre l’Italia subiva una discutibile sconfitta con la Francia, a causa dell’assenza del VAR in questo torneo. Si gioca in Romania e Georgia, gli azzurri a Cluj-Napoca - Transilvania, obiettivo: arrivare ai primi 2 posti del proprio girone.

Dopo la cocente delusione con i galletti d’oltralpe, comincia bene con gli altri “vicini di casa”: al 5 minuto su angolo del capitano Sandro Tonali, il difensore della Salernitana Lorenzo Pirola la mette dentro di testa. L’Italia è ben messa in campo ed è padrona della situazione, tanto che sei minuti dopo l’affondo sulla destra perfora ancora la difesa svizzera e il cross è incocciato da Wilfried Gnonto: il portiere transalpino reagisce d’istinto, ma i rimpalli favoriscono l’italo-ivoriano, che la mette dentro nonostante l’impacciato tentativo di rinvio dei difensori biancorossi sulla linea di porta.

La Svizzera sembra domata, ma lentamente - anche per un rallentamento degli azzurri - cresce minuto dopo minuto e il lavoro per il portiere Carnareschi aumenta, tanto che su una parata volante cade male e costringe lo staff medico italiano ad entrare in campo.

Il primo tempo si chiude con Gnonto - in pieno recupero - che prova a pungere ancora una volta l’estremo difensore svizzero. E con Fabiano Parisi che chiude a tre mandate col suo primo gol under 21; le mani al cielo sono dedica particolare al papà - calciatore dilettante scomparso nel 2021 - al quale aveva dedicato anche la prima rete in serie A con l'Empoli.

Cambio schema per gli svizzeri nella ripresa, che sanno di non avere più nulla da perdere: infatti, solamente 6 minuti e Kastriot Imeri, centrocampista svizzero di origine albanese, segna approfittando di un errore di coordinamento da parte degli azzurrini, che vengono trafitti ancora, subito dopo, con il secondo gol dell’attaccante del Basilea Mohamed Zeki Amdouni.

Gli animi si accendono e a metà secondo tempo, l’arbitro è costretto ad ammonire la panchina Svizzera perché continua a protestare su ogni azione.

La tensione sale e il timore della beffa, per gli italiani, anche. Bellanova trova uno spunto vincente, punta e dribbla l'avversario, ma non riesce a centrare la porta; e subito dopo un fallo su Tonali in area di rigore, su ipotetico gol, non produce alcun fischio o cartellino.

Finisce 3-2 per l'Italia, che deve giocarsi tutto nell'ultimo mach del girone - mercoledì 28 giugno - contro la Norvegia. Anche perché la Francia, che ottiene i tre punti della vittoria contro la stessa Norvegia, è piazzata saldamente al primo posto nel girone D con 6 punti.

