Evolio Expo, taglio del nastro col sottosegretario all'Agricoltura Patrizio La Pietra

Inaugurata la prima edizione di Evolio Expo, fiera internazionale B2B che accoglie in esposizione i produttori di olio Evo del Mediterraneo, un grande evento di Nuova Fiera del Levante, il primo del 2025, in collaborazione con il dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia, organizzata da Senaf.





A dare lustro al taglio del nastro di questa prima edizione di Evolio Expo è stata la presenza di Patrizio La Pietra, Sottosegretario del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in rappresentanza del Ministro Francesco Lollobrigida. La Pietra ha avuto modo di visitare il Nuovo Padiglione nel quale è stata allestita l’area espositiva con 161 aziende espositrici e 20 associazioni, enti e istituzioni.

“La presenza del sottosegretario La Pietra ha consolidato la visione nostra, dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e Unioncamere – ha commentato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli - Evolio Expo è un evento che punta a valorizzare un prodotto principe dell'agricoltura del nostro territorio come l’olio extravergine d’oliva. Per questo abbiamo ritenuto doveroso partire, in poco tempo, con questa fiera specializzata con oltre 170 espositori, stakeholder nazionali e internazionali qui presenti non soltanto per parlare di olio in termini commerciali, ma anche di quello che è il valore dell'olio come prodotto sia dal punto di vista della cultura che da quello dell'alimentazione umana. E da qui abbiamo avuto l'opportunità di avere subito una grande collaborazione con gli stakeholder più importanti, grazie a Senaf, a cui abbiamo affidato l'organizzazione della fiera”.





Al taglio del nastro hanno partecipato anche Vito Leccese, Sindaco di Bari, Donato Pentassuglia, Assessore all’Agricoltura, Risorse Idriche, Tutela delle Acque e Autorità Idrica della Regione Puglia, Gaetano Frulli, Presidente della Nuova Fiera del Levante, Ivo A. Nardella, Presidente del Gruppo Tecniche Nuove e di Senaf, Luciana Di Bisceglie, Presidente di Unioncamere Puglia, Michele Sonnessa, Presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio, Fiorenza Pascazio, Presidente ANCI Puglia e Domenico Frisario, Direttore Territoriale per la Puglia, il Molise e la Basilicata dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

Nella prima giornata hanno avuto inizio anche i primi momenti di confronto sul tema olio Evo, con varie iniziative dalle 10 alle 18.30. Tra queste c’è stato il talk “Turismo dell’olio. Dalla teoria alla pratica”, svoltosi nell’area convegni Regione Puglia, a cura di Città dell’Olio.





“Il bello di questa fiera è la molteplicità di eventi di informazione e formazione incentrati sull’olio - ha commentato Gaetano Frulli intervenendo all’incontro - la volontà di organizzare una fiera specializzata su un prodotto così importante per la Puglia è strategica perché l’olio Evo mette insieme tutto un percorso importante che abbraccia vari settori, da quello enogastronomico al turismo economico”.

