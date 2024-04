Exprivia, rinnovo del contratto integrativo con i sindacati

Exprivia, società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana [XPR.MI] comunica il rinnovo dell’accordo per il contratto integrativo di secondo livello tra Exprivia S.p.A., società del gruppo Exprivia, e le rappresentanze sindacali.

Il contratto collettivo siglato nel mese di marzo entra in vigore da Maggio 2024 e interesserà i circa 1.850 lavoratori dipendenti. L’intesa raggiunta tra azienda e sindacati è stata avallata dai lavoratori interessati attraverso un referendum, che ha espresso una maggioranza dell’87,3% a favore dei contenuti dell’accordo.

Il contratto integrativo ha validità triennale con scadenza prevista il 31 dicembre 2026 e prevede:

- un Premio di Risultato, subordinato al raggiungimento di determinati indicatori di redditività aziendale, per un importo pro-capite fino ad 1.150 euro per il 2024 – cifra incrementabile negli anni e convertibile, a scelta del lavoratore, in servizi di welfare;

- miglioramento dei trattamenti di trasferta vigenti;

- incremento del valore del buono pasto giornaliero;

- istituzione della banca ore solidale a favore dei dipendenti che abbiano esigenze di assistenza di figli minori, o che si trovino in situazioni di necessità che fanno capo a sé stessi o a familiari di primogrado. La tutela viene estesa anche alle lavoratrici donne vittime di violenza di genere.

- restano confermate altresì le flessibilità orarie, l’ampio programma di Smart Working e le politiche di Welfare.Inoltre, con l’approvazione del Bilancio 2023 avvenuta nello scorso mese di marzo, grazie agli ottimi risultati conseguiti dalla società, si è raggiunta la condizione di payout del Premio di Risultato 2023 che comporterà il riconoscimento in favore di tutti i dipendenti di un premio superiore a 1.000 euro.

Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia, ha dichiarato: “Il rinnovo del contratto integrativo rappresenta il consolidamento di un percorso di maggiore condivisione degli obiettivi aziendali con tutti i dipendenti. L’elemento cardine dell’accordo sottoscritto resta senza dubbio il Premio di Risultato, una misura che coinvolge tutta la popolazione aziendale nel raggiungimento degli obiettivi aziendali. L’accordo - prosegue Favuzzi - risulta coerente con la nostra volontà di continuare a costruire le condizioni per un lavoro dinamico e sinergico, in cui ognuno possa sentirsi più stimolato nella sua crescita. Soluzioni/Healthcare umana e professionale. Il nostro settore è sottoposto a una forte trasformazione ed è fondamentale il commitment di ciascuno per far fronte alle sfide che abbiamo davanti”.

E Gianfranco Minervini, responsabile Relazioni Industriali di Exprivia, ha aggiunto: “Esprimiamo soddisfazione per la conclusione positiva di questo percorso fortemente sostenuto dalla società. La soddisfazione è stata resa crescente dalla larghissima maggioranza dei voti a favore dell’accordo, espressa dai nostri dipendenti attraverso il passaggio referendario. Questo accordo si inserisce in un contesto più ampio che vede Exprivia impegnata su diversi fronti tesi al miglioramento delle condizioni di lavoro, economiche e non, dei propri dipendenti; tale impegno viene attestato anche attraverso il conseguimento di importanti certificazioni come ad esempio Family Audit, SA8000 e da ultimo, in ordine cronologico, la Parità di Genere. Puntiamo attraverso questi sforzi a rendere il nostro contesto sempre più inclusivo e stimolante”.

Exprivia - Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology, è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale. Forte di un bagaglio di competenze maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato nazionale e internazionale, Exprivia impiega circa 2.400 persone in sei Paesi nel mondo avvalendosi di un team di esperti in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall’Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP. Quotata in Borsa Italiana dal 2000 nel mercato Euronext (XPR), Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance-Insurance, Aerospace-Defence, Energy-Utilities, Healthcare e Public Sector, Manufacturing-Distribution, Telco-Media. La capacità progettuale del gruppo è arricchita da una solida rete di partner, soluzioni proprietarie, servizi di design, ingegneria e consulenza personalizzata. La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A. www.exprivia.it

