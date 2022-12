Fasano, “LibriAmo… tra le Masserie!” ci sarà anche Angelo Maria Perrino

Partirà il prossimo 11 dicembre da Masseria Villa Verde la nuova rassegna “LibriAmo… tra le masserie!” promossa dal Mondadori Point di Fasano, in collaborazione con il giornale telematico GoFasano, ed organizzata dall’imprenditrice Laura De Mola che, per il secondo anno consecutivo ha deciso di scommettere su nomi ed ospiti davvero di spessore.

“La rassegna - precisa Laura De Mola - ha l’intento di promuovere la cultura e la diffusione della lettura e, al tempo stesso, è nostra intenzione offrire al pubblico fasanese e non solo, argomenti che variano dalla strettissima attualità, passando per la politica ed i temi sociali, senza dimenticare la satira e, da quest’anno, anche le materie scolastiche spiegate ai nostri ragazzi in un modo del tutto particolare e divertente”.

"Gli eventi, infatti, quest’anno ospiteranno nomi che hanno deciso volentieri di ritornare nei luoghi della nostra Fasano - ad esempio Vittorio Sgarbi, Federico Palmaroli e Federica Angeli - ma vedranno ancora una volta la promozione di scrittori locali – il giornalista fasanese Dino Cassone con il suo ultimo romanzo, l’ASD Giovanni Custodero con il nuovo volume dedicato alla memoria del “Guerriero Sorridente” e Mino Grassi con “La felicità degli infelici” – fino a proporre volti noti del giornalismo nazionale come quello di Massimo Giletti, strizzando infine l’occhio all’insegnamento delle materie scolastiche: è in quest’ultimo tema che si inserisce la figura di Vincenzo Schettini, meglio conosciuto come il professore della nota pagina social “La Fisica che ci piace”!.

Gli autori saranno affiancati da nomi altrettanto noti: i giornalisti Maria Liuzzi e Marco Mazzocchi, il direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino, il conduttore Rai Savino Zaba e il giornalista e conduttore di LA7 Luca Telese.

“Altri nomi - promette Laura De Mola - per i quali siamo ancora in attesa di conferma, potrebbero raggiungerci agli inizi del 2023. Volti noti della politica nazionale e scrittori che hanno favorevolmente accolto il nostro invito a Fasano ma che, per motivi organizzativi, non sono ancora riusciti a comunicarci una data precisa. Sarà nostra premura farlo a breve tramite i nostri canali ufficiali”.

Gli eventi si svolgeranno tutti in territorio fasanese, alle ore 18.30 (eccetto l’evento con Vittorio Sgarbi che sarà alle ore 20), e per gli stessi è consigliabile la prenotazione dei posti contattando direttamente il Mondadori Point al numero 080 567 2761, negli orari di apertura 9/13 e 17/20.30.

Di seguito il calendario degli eventi .

11 Dicembre 2022 |

Ore 18.30 – Masseria Villa Verde Dino Cassone con “Le Predestinate” – Presenta la giornalista Maria Liuzzi 16 Dicembre 2022 |

Ore 18.30 – Laboratorio Urbano Vincenzo Schettini con “La Fisica che ci piace!” – Presenta il conduttore Rai Savino Zaba

17 Dicembre 2022 |

Ore 18.30 – Teatro Sociale ASD Giovanni Custodero con “Il Guerriero Sorridente” – Presenta il giornalista Marco Mazzocchi

18 Dicembre 2022 |

Ore 18.30 – Masseria Villa Verde Federico Palmaroli con “Come dice Coso” – Presenta il giornalista e conduttore LA7 Luca Telese

19 Dicembre 2022 |

Ore 20.00 – Masseria Torre Coccaro Vittorio Sgarbi con “Canova” – Presenta il direttore di Affari Italiani Angelo Perrino

8 Gennaio 2023 |

Ore 18.30 – Masseria Torre Coccaro Mino Grassi con “La felicità degli infelici” – Presenta Giusy Salomone – Accompagnamento musicale de “i Raissa” che eseguiranno brani di Lucio Dalla

15 Gennaio 2023 |

Ore 18.30 – Masseria Villa Verde Federica Angeli con “40 Secondi” – Presenta il giornalista Dino Cassone

24 Gennaio 2023 |

Ore 18.30 – Masseria Torre Coccaro Massimo Giletti con “Le Dannate” – Presenta il direttore di Affari Italiani Angelo Perrino

