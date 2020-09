Federbalneari: 'A Lecce scuole a corto di spazi'

“A Lecce Scuole a corto di spazi”. Le 15 aule necessarie al Comune di Lecce potrebbero tranquillamente essere messe a disposizione dai 15 stabilimenti balneari delle Marine di Lecce. Federbalneari Salento, propone l’utilizzo degli ampi spazi delle Imprese Balneari, inutilizzati durante il periodo invernale, composti da verande protette, oppure locali, sicuramente garanzia di un ambiente salutare.

La spiaggia poi, sarebbe un ottimo contenitore scolastico e perché no, per gli Alunni e Docenti, sarebbe un’occasione per fare una salutare attività ludico ricreativa. Per l’Amministrazione comunale, questa scelta, di certo sarebbe un sicuro risparmio economico e contestualmente un motivo per presidiare il territorio costiero leccese, magari inaugurando concretamente la cosiddetta stagione della “rigenerazione urbana”.

Federbalneari Salento, alla vigilia della competizione politico regionale, auspica da parte di Tutti i Candidati al Consiglio Regionale, una maggiore attenzione sulla programmazione fondi europei, investendo prioritariamente sulla salute della costa. Questo perché a differenza di tutte le Regioni Costiere Italiane, la Puglia mantiene da anni, il primato di essere tra le regine turistiche in termini di presenze.

Questo però è in controtendenza con una mirata pianificazione di gestione costiera, vocata più all’emergenza che alla valorizzazione. Siamo convinti, che per esempio, accentrare gli infiniti conflitti di competenze attraverso un 'Assessorato della Costa', per la Comunità Pugliese: si guadagnerebbe in termini di burocrazia e tempistiche, per pianificare e realizzare qualsiasi programma di riqualificazione costiera”.