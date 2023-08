Festa de l'Unità pugliese, oltre 100 volontari a Racale (Le)

"E' difficile spiegare la gratitudine che provo nei confronti dei 100 volontari che stanno lavorando incessantemente da giorni per la Festa regionale de l'Unità" ha dichiarato il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis.

"Quando abbiamo deciso di far tornare la Festa in Puglia dopo tanti anni, abbiamo fatto una scommessa importante e ora ci prepariamo ad accogliere la Segretaria nazionale Elly Schlein, che sarà con noi a Torre Suda la sera del 1° settembre. I volontari, venuti da tutta la regione, sono guidati dal Segretario del circolo PD di Racale Daniele Renna, che da mesi coordina la macchina organizzativa della Festa. Sono centinaia le prenotazioni nelle strutture ricettive convenzionate che oramai sono sold out. 10 dibattiti, 64 relatori, 3 concerti gratuiti, oltre 30 stand di associazioni e sponsor, tanti ristoranti: è stata un'estate intensa, ma questi numeri ripagano ogni sforzo compiuto in queste settimane."

“Un’Italia multiforme e multicolore, festante e combattiva, povera e dignitosa - ha sottolineato Loredana Capone - scriveva così, nel 1947, Italo Calvino sull’”Unità”. Erano belle quelle Feste de L’Unità."

"Con le loro ingenuità, e qualche inevitabile eccesso retorico - ha continuato la Presidente del Consiglio Regionale pugliese - erano il tentativo più gioioso di costruire insieme una religione politica, con i propri rituali, i propri eventi e, perché no, anche un po’ i propri eroi. La testimonianza più vera di cosa significasse la militanza e di come i partiti di massa riconoscessero e valorizzassero l’energia di decine di migliaia di militanti, e non solo, disposti a dedicare giorni, settimane, mesi, alla preparazione di eventi che erano partenza e traguardo insieme, perché affrontare insieme i problemi era partenza e traguardo insieme. Erano belle quelle Feste de L’Unità."

"Oggi questa storia si è smagliata, si è smarrita tra le fila di ragionamenti che a volte sono troppo politici e troppo poco umani. Erano come il bar della villa quelle Feste de L’Unità."

"In un modo o nell’altro - ha ribadito Loredana Capone - ti ci ritrovavi sempre lì, perché lì sentivi forte di appartenere a quella piazza, a quella gente, a quelle chiacchiere che come una specie di rituale si consumavano la domenica mattina tra la goliardia, un tressette e qualche sana e rumorosa incazzatura. Ecco, io me la immagino come quelle Feste, la Feste de L’Unità della Puglia. Dal 1 al 3 settembre ci ritroveremo in Salento, vista mare, a parlare di noi, ridendo, sognando, arrabbiandoci."

"Ci ritroveremo, soprattutto. Con un esercito di volontarie e volontari dagli occhi grandi ed entusiasti pronti a farcire panini, spillare birra, sbarazzare i tavoli. Pronti a dimostrarci che questi giorni, molto più di altri, hanno bisogno di volontà, impegno, speranza, allegria, che hanno bisogno di essere nutriti. Perché, comunque vada, in politica, in un partito, nella vita, tenersi la mano resta ancora la cosa più preziosa di tutte".

"Ci vediamo a Torre Suda - ha concluso Capone - e grazie a chi, nel mezzo di un’estate torrida, si è rimboccato le maniche e ha sognato fortissimo per tutte e tutti noi.

