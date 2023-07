FestAmbienteSud 2023 XIX edizione - ARSURA Vincere la sete del pianeta

Il titolo scelto per la IX edizione di FestambienteSud è “Arsura, vincere la sete del pianeta” e lunedì 31 luglio, presso il Museo civico di Vieste ci sarà il forum internazionale sul tema.

I cambiamenti climatici rischiano di riscrivere la cartografia fisica del pianeta, rivoluzionando soprattutto la rete idrografica e l’assetto complessivo del globale. Come agire per arginare il processo e per spingere, con il cambiamento delle politiche globali, dell’economia e delle pratiche locali, verso una gestione sostenibile delle risorse idriche che argini i conflitti, gli sprechi e promuova una visione razionale e sostenibile? Oltre a disegnare gli scenari globali, nel corso del forum verranno raccontati due casi internazionali di crisi, interessanti per la loro emblematicità, come quello delle Alpi e quello dell’Amazzonia, che possono insegnare come evitare ulteriori errori e come cercare soluzioni praticabili.

Saluti

GIUSEPPE NOBILETTI, Sindaco di Vieste

ROSSELLA FALCONE, vicesidaca e assessora al Turismo

FRANCA PORTINCASA, Direttrice Generale Acquedotto Pugliese

DANIELA SALZEDO, Direttrice di Legambiente Puglia

Intervengono

ANDREA VOLPE, Direttore Ricerca, sviluppo e attività internazionali Acquedotto Pugliese

FRANCESCO FATONE, Università Politecnica delle Marche

VANDA BONARDO, Presidente CIPRA Italia

UROS BREZAN, Ministro dell’Ambiente della Slovenia

VINCENZO LAURIOLA, ricercatore Istituto Nazionale Ricerche dell’Amazzonia e Ministero di Scienza Tecnologia e Innovazione del Brasile.

SERGIO SALGADO, Agenzia Nazionale dell'Acqua (ANA), Ministero dell'Ambiente e Clima del Brasile

STEFANO CIAFANI, Presidente Nazionale Legambiente

A Vieste il festival farà tappa dal 31 luglio al 5 agosto con un progetto speciale che collega Brasile e Italia sotto la direzione artistica di Chiara Civello.

Dopo il forum sarà Gilberto Gil, musicista amato in tutto il mondo, figura di spicco della cultura brasiliana e uno dei più grandi interpreti della musica del suo Paese, ad aprire la serie di appuntamenti di FestambienteSud a Vieste. Lo spettacolo Aquele Abraço, unica data estiva in Italia, in programma il 31 luglio alla Marina piccola di Vieste, ripercorre i momenti più significativi di un cammino artistico leggendario che ha portato questo straordinario artista alla registrazione di oltre sessanta album, quattro milioni di vendite e nove Grammy.

FestambienteSud gode della media partnership della RAI, de la Nuova Ecologia e di TVA. È sostenuto dai Comuni di Vieste, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e Mattinata, dai main partner Acquedotto Pugliese e Fondazione Monti Uniti di Foggia, Siamo in attesa anche della definizione del sostegno da parte della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese.

Gode del patrocinio dell’Ambasciata del Brasile a Roma e dell’Instituto Guimarāes Rosa. Numerose le aziende che ci sostengono, in alcuni casi con un partenariato che si sta consolidando negli anni: Fortore Energia, M2 Energia, Ilos Energy, Statkraft, Sotto le Stelle, Tecneco, Progeco, Auto di Carlo, Locanda del Carrubo, Elda Hotel, Hotel Pizzomunno, Hotel Parco delle Rose, Hotel Falcone, Hotel delle More, Hotel i Melograni, White Hotel, Hotel Falcone, Hotel le Ginestre, Agriturismo Monte Sacro, Ristorante Antica Piazzetta.

Si realizza, inoltre, grazie alla preziosa ospitalità da parte dei gestori o proprietari dei diversi siti, come la comunità francescana del Convento di San Matteo, la parrocchia di Sant’Onofrio Anacoreta di San Giovanni Rotondo, la comunità monastica di Santa Maria di Pulsano, la famiglia Sansone a Mattinata, l’Hotel Elda in Foresta Umbra. E grazie a Il festival Viator per la collaborazione, per le passeggiate concerto di Mattinata; al Premio Strega per aver scelto FestambienteSud come contesto per una tappa dei poeti finalisti del premio per la poesia; al Gal Gargano e al comune di San Marco in Lamis per il patrocinio gratuito concesso e i numerosi volontari che come ogni anno ci daranno una preziosa mano.

PROGRAMMA

FESTAMBIENTESUD 2023

13 luglio | 5 agosto

ARSURA - Vincere la sete del pianeta

31 luglio/5 agosto - TAPPA DI VIESTE

progetto speciale

AMAZZONIA

settimana di musica e cultura brasiliana

direzione artistica Chiara Civello

presenta Max De Tomassi

31 LUGLIO

ore 17.30 museo archeologico – forum d’apertura

“IL FUTURO DELLE ACQUE DOLCI, TRA CAMBIAMENTI CLIMATICI, CONFLITTI E NECESSITÀ DI COOPERAZIONE”

Segue cerimonia di consegna delle 5 vele

Per iscrizioni www.festambientesud.it

ore 20.30 Marina piccola

APERITIVO MUSICALE con DJ MEME

ore 21.30 Marina piccola – concerto

GILBERTO GIL / “AQUELE ABRAÇO”

Biglietti QUI o al botteghino

dopo il concerto AFTER PARTY con DJ MEME

INGRESSO LIBERO

1 AGOSTO

ore 18 – visita guidata in barca

VIESTE VISTA DAL MARE

prenotazioni su www.festambientesud.it

dalle ore 18 Marina piccola

AREA DEL GUSTO con Slow Food Gargano e Rebeers – workshop

ore 20.30 Marina piccola

aperitivo musicale con DJ MEME

INGRESSO LIBERO

ore 21.30 Marina piccola – concerto

CÈU

INGRESSO LIBERO

dopo il concerto AFTER PARTY con DJ MEME

INGRESSO LIBERO

2 AGOSTO

ore 10 Foresta Umbra – Elda Hotel

TAPPA IN FORESTA UMBRA DEL TOUR DEL PREMIO STREGA POESIA

“LA FORESTA DEI POETI”

incontro letterario con i cinque poeti finalisti.

INGRESSO LIBERO

ore 13 – A PRANZO CON I POETI / menu degustazione a cura dI Elda Hotel

prenotazioni ai numeri 0884 594685 e 3533039282

ore 18 – visita guidata in barca

VIESTE VISTA DAL MARE

prenotazioni su www.festambientesud.it

dalle ore 18 Marina piccola

AREA DEL GUSTO con Slow Food Gargano e Rebeers – workshop

ore 20.30 Marina piccola

aperitivo musicale con DJ MEME

INGRESSO LIBERO

ore 21.30 Marina piccola – concerti

BARBARA CASINI ft JAVIER GIROTTO / “TERRA BRASILIS”

AS MADALENAS ft Bruno Marcozzi, special guest GABRIELE MIRABASSI

INGRESSO LIBERO

dopo i concerti AFTER PARTY con DJ MEME

INGRESSO LIBERO

3 AGOSTO

ore 18 – visita guidata in barca

VIESTE VISTA DAL MARE

prenotazioni su www.festambientesud.it

dalle ore 18 Marina piccola

AREA DEL GUSTO con Slow Food Gargano e Rebeers – workshop

ore 20.30 Marina piccola

aperitivo musicale con DJ MEME

INGRESSO LIBERO

ore 21.30 Marina piccola – concerto

MARCOS VALLE

INGRESSO LIBERO

dopo il concerto AFTER PARTY con DJ MEME

INGRESSO LIBERO

4 AGOSTO

ore 18 – visita guidata in barca

VIESTE VISTA DAL MARE

prenotazioni su www.festambientesud.it

dalle ore 18 Marina piccola

AREA DEL GUSTO con Slow Food Gargano e Rebeers – workshop

ore 20.30 Marina piccola

aperitivo musicale con DJ MEME

INGRESSO LIBERO

ore 21.30 Marina piccola – concerto

CHIARA CIVELLO & JAQUES MORELENBAUM

con ORCHESTRA DELLA MAGNA GRECIA

INGRESSO LIBERO

dopo il concerto after party con DJ MEME

INGRESSO LIBERO

5 AGOSTO

saluto all’alba

GIUSEPPE ARMILLOTTA / “ACQUAZZONE”

orario, luogo, modalità di partecipazione saranno comunicati nel corso del festival.

INGRESSO LIBERO

www.festambientesud.it

Infoline 327 7408165

(gelormini@gmail.com)