Festival Letteratura Civile - ERF premio a Fulvio Colucci per ICARO

Il “Festival di Letteratura Civile 2024 - Parole per la Libertà,” organizzato da ERF Edizioni, ha chiuso la sua prima edizione a Martina Franca, con un evento finale in Aula Consiliare. La manifestazione, che ha coinvolto scuole e comunità di 25 Comuni pugliesi, ha toccato oltre 40 istituti scolastici, coinvolgendo 280 classi e più di 6000 studenti.





Questa ultima tappa, tenutasi nel cuore della Valle d'Itria, ha rappresentato il culmine di un percorso ricco di riflessioni e scambi, in cui particolarmente significativo è stato il contest lanciato in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e gli istituti superiori locali, incentrato sul tema "La pace al tempo dell’intelligenza artificiale". Un’iniziativa che ha stimolato la creatività e la riflessione dei giovani, invitandoli a confrontarsi con le sfide e le opportunità poste dalle nuove tecnologie.

Nel corso della serata, è stato conferito anche il prestigioso Premio "Federico Pirro" al giornalista Fulvio Colucci, firma de La Gazzetta del Mezzogiorno. Il riconoscimento, dedicato alla figura del noto intellettuale e giornalista pugliese - nonché socio fondadatore, insieme ad altri, di ERF - è stato assegnato a Colucci per il suo prezioso contributo al mondo della cultura, in particolare per il suo impegno alla guida del settimanale culturale ICARO.





"Sono profondamente onorato di ricevere questo premio - ha dichiarato Colucci - Icaro è stato un progetto ambizioso, che mi ha permesso di condividere con i lettori la mia passione per il mondo della cultura e sono contento per i riscontri che stiamo ottenendo. Ringrazio chi ha pensato a me per questo riconoscimento, perché mi incoraggia a proseguire nel mio impegno, ma soprattutto ringrazio il direttore de La Gazzetta del Mezzogiorno, Mimmo Mazza, gli editori della grande famiglia Edime per la loro fiducia, e i colleghi che lavorano con me a cominciare da Clara Specchia e Leonardo Petrocelli".





Il Festival ha affrontato temi cruciali come l’intreccio tra pianificazione territoriale, trasformazioni sociali ed economiche, e le sfide poste dall’Intelligenza Artificiale, grazie anche alla collaborazione con UNIBA e l’Università della Pace-ONU. Ingresso libero per tutti gli interessati.

