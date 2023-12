Filippo Surace, puglise, vince il 'CEO Italian Awards 2023'

Filippo Surace, fondatore e CEO di Cube Labs – il venture builderitaliano nel settore delle Tecnologie Healthcare quotato su EGM Pro – ha ricevuto il premio CEO Italian Awards 2023 nella categoria Life Science.

L’evento che celebra i 15 capitani d’impresa più innovativi e di successo dell’anno, organizzato da Business International - Fiera Milano in collaborazione con Forbes Italia, si è tenuto a Milano presso l’Hotel Principe di Savoia alla presenza di oltre 200 tra amministratori e imprenditori italiani.

“Sono davvero onorato di ricevere questo riconoscimento, che conferma la validità del nostro innovativo modello di venture building - ha dichiarato Filippo Surace, CEO e fondatore di Cube Labs, aggiungendo - siamo profondamente impegnati nel contribuire alla crescita dell’ecosistema dell’innovazione nel campo delle Scienze della Vita e nel colmare il divario tra l’eccellenza scientifica accademica e il mercato, con una progressiva democratizzazione del Life Science intesa come conoscenza e vantaggio economico diffuso”.

Cube Labs - E' un venture builder italiano nel settore delle tecnologie sanitarie, creato per colmare il divario tra l'eccellente scienza accademica e il mercato commerciale del Life Science. Cube Labs crea nuove aziende a partire da promettenti attività di R&S e promuove l'innovazione per trasformare la scienza pionieristica in soluzioni sanitarie. Attraverso il suo network internazionale, Cube Labs collabora con comunità interessate all'innovazione per trasformare gli outcome per i pazienti e accelerare la transizione mondiale verso una salute ottimale. Cube Labs S.p.A. è quotata su Euronext Growth Milan, segmento Professionale.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://www.cube-labs.com

