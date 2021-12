Fine anno, Decaro spariglia: 'Scusateci per quanto non fatto ancora'

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, nella sala giunta di Palazzo di Città, per la consueta conferenza di fine anno per tracciare un bilancio del 2021, ha deicso di sparigliare e anziché ripercorrere e raccontare le cose fatte e gli obiettivi raggiunti nel 2021, ha voluto elencare e mettere l'accento sulle opere e gli interventi non portati a termine nell’anno che si sta per concludere.

“Quest’anno ho deciso di cambiare lo schema della conferenza stampa di fine anno. L’ho fatto quando ho sentito di un’ iniziativa editoriale di un free press per cui avevano scelto di pubblicare gli errori giornalistici commessi nel corso del 2021. Facendo ammenda. E mi sono ricordato di tutte le volte che i cittadini mi rimproverano di far vedere solo la parte positiva dell'azione amministrativa attraverso comunicati, post, immagini fotografiche e video. E mai quello che non funziona".

"Credo, quindi, sia giusto provare a mantenere con i cittadini un rapporto trasparente basato su dati oggettivi rispetto ai risultati raggiunti dall’amministrazione - ha spiegato Decaro - ho voluto fare questo, non perché l’amministrazione in questo anno non abbia portato a termine tante cose e tanti provvedimenti, ma perché se io per primo quando cammino per strada noto i comportamenti sbagliati dei cittadini e a volte li rimprovero, credo sia giusto che anche loro abbiano modo di rimproverare me, fatti alla mano. Per questo ho deciso di elencare gli errori che ho commesso quest’anno. Ne ho trovati dodici, ma certamente ne abbiamo fatti molti di più. Quindi vorrei cominciare il nuovo anno con una azione che ritengo tra le più sane e positive: chiedere, sinceramente, scusa a tutta la città e poi prendere l’impegno di porre rimedio a questi errori, realizzando le opere e attivando i servizi che in questo anno non siamo riusciti a portare a termine".

"Oggi vorrei chiedere scusa, ma vorrei anche dire grazie per tante cose fatte. Grazie ai dipendenti comunali, ai lavoratori delle aziende, agli assessori, ai media che le hanno raccontate. Grazie a tutti gli operatori che lavorano sui servizi esterni, che sono sui territori, grazie soprattutto a tutti quei cittadini che hanno rispettato le regole e che contribuiscono a far crescere la nostra città. Perché se tutti quanti imparassimo a chiedere scusa e a dire grazie quando serve forse saremmo una comunità più giusta e che impara a rispettare di più diritti e doveri di ciascuno. Io oggi, da sindaco vorrei dare l’esempio”.

Di seguito i dieci errori dichiarati dal sindaco relativi ai provvedimenti, opere e servizi non portati a termine nel 2021.

1. Estensione raccolta differenziata porta a porta nel quartiere San Paolo;

2. Avvio gara waterfront Santo Spirito;

3. Apertura chioschi waterfront san Girolamo;

4. Potenziamento uffici anagrafe;

5. Avvio gestione ex Mercato del pesce;

6. Avvio nuova concessione Torre Quetta;

7. Estensione della ZSR quartiere Libertà;

8. Apertura parco Rossani;

9. Acquisto nuovi mezzi per la pulizia delle strade;

10. Avvio dei lavori per la manutenzione delle strade;

11. Sistemazione dello stadio San Nicola;

12. Attivazione bike sharing.

“A questi, che sono solo alcuni degli errori commessi, si aggiungono le tantissime cose invece portate a termine, i progetti avviati, i servizi e gli aiuti concessi alle famiglie, alle imprese e agli operatori colpiti dalle restrizioni legate al covid - ha concluso Decaro - il 2022 sarà un anno in cui dovremo lavorare tanto, per completare gli interventi non portati a termine, ma anche per far fronte all’ingente quantità di fondi che sono arrivati e che arriveranno ancora. Da una rapida disamina possiamo contare circa 1 miliardo di euro di finanziamenti già ottenuti attraverso le nuove risorse legate al PNRR. Importo che la città di bari non aveva mai ottenuto nella sua storia”.

Di seguito un elenco sommario di alcuni progetti, opere e servizi portati a termine in questo anno a cura di tutta l’amministrazione comunale.

- Finanziamento costa sud – 75 milioni di euro. Stato di progettazione

- Apertura mercato Japigia – Santa Chiara

- Inizio lavori parco ex Gasometro

- Polo infanzia 0-6 Japigia

- Diminuzione tariffa mensa scolastica e raddoppio delle gratuità

- Incentivi Open attività commerciali in difficoltà post Covid

- Gara lavori via Caposcardicchio

- Inaugurazione Museo Santa Scolastica

- Inizio lavori stadio Rugby - Catino

- Certificati anagrafici nella edicole

- Allargamento via Amendola – cantiere terminato

- Riqualificazione park&ride largo 2 giugno

- Finanziamento e progetto Villaggio Agebeo

- Finanziate 86 nuove start up con bando Urbis

- QM Murales San Paolo

- Sportello Virtuale per avvicinare cittadini e uffici – digitalizzazione degli atti urbanistica e demografici ante 1992

- Municipi sonori / due edizioni

- Biarch – primo festival dell’architettura

- Lungomare di libri –

Porta futuro nella zona ASI per imprese

- Riattivazione tavolo zona industriale

- Attivazione PIM pronto intervento minori primo e unico in Italia con procura per i minorenni, welfare e polizia locale e ministero di giustizia

- Avvio primo centro aggregazione per adolescenti

- Attivazione dei primi due sportelli universitari antiviolenza e in arrivo uno sportello nella facoltà di medicina

- Avvio primo emporio farmaceutico pubblico – villaggio del Fanciullo.

- Primo programma cittadino contrasto eccedenza alimentare e contro lo spreco alimentare piano organizzato di distribuzione

- Avvio numero unico cittadino welfare

- apertura dei Condomini Sociali (case per vulnerabili) Noicattaro e altri in provincia

- avvio primo progetto di Housing First per emergenza abitativa – case diffuse nella città di Bari

- Realizzazione del primo corridoio di lancio su una spiaggia pubblica per permettere pratica e insegnamento sport nautici tutto l'anno in sicurezza per i bagnanti

- Piantati i primi 1000 alberi nel bosco urbano ASI grazie al coinvolgimento di imprese private

- Primo bando di mobilità degli assegnatari di alloggi di Erp nella storia del Comune di Bari

- Assegnati ad associazioni del terzo settore 8 beni confiscati alla criminalità organizzata.

- AIUTI COVID

- Palcosceninco –operatori della cultura

- Centri estivi – per operatori del sociale e imprese

- Buoni famiglia – Nel 2021 sono stati erogati 201.000 buoni spesa per un importo totale di € 1.743.373.50

- Nuova viabilità del Quartierino con Fal per cui sono già partiti i cantieri.

Auguri decisamente diversi, per il Nuovo Anno, con i quali Antonio Decaro - ancora una volta - buca il video e moltiplica l'indice di gradimento.

