“Fit And Go” - Bari, il ritmo sostenibile del benessere

Conciliare la personalizzazione della consulenza con l’efficienza dei programmi di attività di elettrostimolazione “su misura”: studiati per adattarsi alle specificità individuali e ottimizzare al massimo i tempi ristretti di disponibilità quotidiana, in un ambito di estrema sicurezza e di costante assistenza specializzata.

FIT AND GO1Guarda la gallery

E’ questa la nuova frontiera del tenersi e della ‘remise en forme’, attraverso l’Elettro Mio Stimolazione (EMS), ovvero la tecnologia alla base del metodo di allenamento proposto anche a Bari nei Centri “Fit And Go”, dove l’elettrostimolazione è abbinata ad allenamenti Total Body e a esercizi funzionali, svolti con l'assistenza di Personal Trainer specializzati

L'Allenamento EMS consente, infatti, di aumentare la contrazione naturale dei muscoli dell'80%, attivandoli sino agli strati più profondi e riuscendo a stimolare, nel contempo, l'attività metabolica di base - con un’accelerazione graduale e duratura - per ottenere la diminuzione di massa grassa in favore di quella magra.

FIT AND GO16Guarda la gallery

Il tutto senza allenamenti estenuanti, ma con solo 20 minuti di esercizi funzionali a settimana. Perché anche In soli 20 minuti è possibile allenare in profondità oltre 300 muscoli, effettuando 30.000 contrazioni muscolari ed attivando l'80-90% delle unità motorie. Una combinazione di attività che permette d’ottenere, in così poco tempo, l'equivalente di 4 ore di allenamento tradizionale.

Inoltre, la garanzia della costante assistenza dei personal trainer consente di adattare l’allenamento agli obiettivi specifici individuali: dalla perdita del peso in eccesso alla riduzione degli inestetismi cutanei; dalla riduzione del mal di schiena al miglioramento della postura; e ancora, dal recupero da un infortunio o di ripresa post-partum fino al miglioramento delle prestazioni sportive.

La proposta innovativa, perfezionata in sei anni di presenza attiva del franchising nel capoluogo pugliese - nel centro che si affaccia sulla centrale Piazza Umberto I - dai due fondatori: Gianluca Franciosa e Lorenzo Sambogna, prevede un servizio all-inlusive, con fornitura di tutto quello può essere necessario per un allenamento veloce: dal kit doccia agli indumenti da palestra, in modo da evitare di portare il tradizionale borsone con sé.

FIT AND GO12Guarda la gallery

Personale qualificato, tecnologia moderna dotata di massima sicurezza e personalizzazione delle attività programmate: tutte in forma rigorosamente individuale. Il sistema Fit And Go, in definitiva, applica l'EMS (ElettroMioStimolazione) ad una contrazione muscolare volontaria, attivata durante un percorso di allenamento dinamico: in pratica, mentre si eseguono una serie di esercizi funzionali, isometrici e isotonici, i muscoli vengono ulteriormente stimolati attraverso degli elettrodi presenti in una tuta speciale. E durante lo svolgimento degli esercizi, indicati dal personal trainer, lo stesso si occuperà di aiutare il cliente a raggiungere la sua massima contrazione volontaria, in modo da lavorare in profondità ed in totale sicurezza.

FIT AND GO2Guarda la gallery

Ulteriori punte di diamante delle attività proposte:

VACUFIT molto simile al tapis roulant, associa l’esercizio aerobico alla camminata veloce, all’effetto vacuum (sottovuoto) e a quello thermal (basato su raggi infrarossi), rendendo possibile in soli 30 minuti di camminata un miglioramento importante della circolazione e un’azione dimagrante mirata sugli accumuli adiposi. Il risultato dell’esercizio costante con VACUFIT è un miglioramento del micro-circolo, della texture cutanea e un’accelerazione del metabolismo, facilitando l’eliminazione del grasso e dei chili di troppo da cosce, glutei, pancia e fianchi.

molto simile al tapis roulant, associa l’esercizio aerobico alla camminata veloce, all’effetto vacuum (sottovuoto) e a quello thermal (basato su raggi infrarossi), rendendo possibile in soli 30 minuti di camminata un miglioramento importante della circolazione e un’azione dimagrante mirata sugli accumuli adiposi. Il risultato dell’esercizio costante con VACUFIT è un miglioramento del micro-circolo, della texture cutanea e un’accelerazione del metabolismo, facilitando l’eliminazione del grasso e dei chili di troppo da cosce, glutei, pancia e fianchi. HIIT l’Hiit Training è la novità dell’anno in dotazione solo nei centri “Fit And Go” ed è un protocollo di allenamenti, che prevede sedute individuali di 30 minuti, in cui si combinano Treadmill, Vogatore e Assault Bike con esercizi a corpo libero, con l’obiettivo di rinforzare la muscolatura, aumentare la resistenza cardio-vascolare e dimagrire.

FIT AND GO6Guarda la gallery

Il benessere “Fit And Go” ha la prospettiva ampia e profonda del futuro e comincia proprio da quel fatidico e beneaugurante primo passo, quello del Kit d’allenamento incluso, che fa dire a tutti: “Addio al borsone!”

Per info: telefono 080.9184652 oppure scrivendo su WhattsApp al numero 351.5068833

(gelormini@gmail.com)

Photo a cura di Benny Gelormini