Fitto tra i proclami di Salvini e il sostegno palese di Berlusconi

Si è conclusa la prima ‘Four days’ elettorale del centrodestra pugliese, dopo il ‘sofferto’ via libera alla candidatura di Raffaele Fitto alla presidenza della Regione Puglia. Quattro giorni che hanno registrato l’arrivo a Bari prima di Giorgia Meloni, poi di Matteo Salvini e infine, oggi, di Antonio Tajani.

Quattro giorni, uno dopo l’altro dal 24 al 27 giugno, che hanno visto Fratelli d’Italia raccogliere il plauso e i ringraziamenti più sentiti dallo stesso Raffaele Fitto, per aver puntato sin dall’inizio sul suo nome e per aver saputo resistere - e alla fine spuntarla - alle ripetute incursioni della Lega, tese a far saltare la riproposta di un ‘cavallo di razza’ a favore di scalpitii di zoccoli più irrequieti.

E poi Matteo Salvini rimanere in Puglia due giorni, facendo tappa, oltre a Bari, anche ad Andria, Corato, Barletta e Foggia, e trovando il modo di designare - tra molte contestazioni - Antonio Scamarcio quale candidato sindaco leghista per il centrodestra ad Andria; ipotizzare, senza ufficializzarlo, un Luigi per Corato (Ba); scegliere Francesco Locorotondo per Ceglie Messapica (Br); promettere di decidere chi proporre per Matera, tra le cinque persone che hanno già la loro disponibilità, ma non trovare il modo di incrociare Raffaele Fitto, nemmeno nell’incontro finale con la stampa al Palace Hotel di Bari, nonostante nella stessa sala fosse programmata, per l’indomani, la manifestazione di Forza Italia per presentare lo stesso candidato presidente.

E’ stato, invece, con insistenza presentato il vicepresidente - già designato dalla Lega - in caso di vittoria, Nuccio Altieri, costantemente al fianco del Segretario, che a proposito del toto candidature nei comuni ha più volte ripetuto: “Siamo persone di parola, ci aspettiamo la stessa lealtà e la stessa coerenza dagli alleati alle amministrative”. E mentre ha annunciato l’arrivo in Puglia anche di Luca Zaia, “Testimonial di un modello Veneto, da tener presente anche al Sud dopo settembre”, nonché che “Nei prossimi giorni nella Lega ci saranno diversi nuovi ingressi di persone specchiate, che porteranno il loro valore aggiunto, arriveranno dai 5 Stelle ma non solo”, nessun riferimento è stato fatto sulla sorte dei 108 dissidenti pugliesi nella Lega e dello stesso europarlamentare Andrea Caroppo.

Atmosfera completamente diversa quella percepita nell’incontro - anche questo di partito - con Forza Italia, che ha visto la partecipazione di Antonio Tajani e della telefonata introduttiva e augurale per Raffaele Fitto di Silvio Berlusconi, oltre a una forte personalizzazione della grafica elettorale, che arriva a prevedere nel simbolo la scritta “Berlusconi per Fitto”. L’incontro con la stampa ha visto anche la presenza della senatrice Licia Ronzulli e dei senatori Mauro D’Attis e Dario Damiani.

“Il rapporto con la Lega è lo stesso che ho con le altre forze della coalizione - ha detto a proposito della tenuta dell’unità sbandierata Fitto - le parole di Matteo Salvini mi sono sembrate molto chiare, sul fatto che non mancheranno, nei prossimi 90 giorni, numerose occasioni per lavorare insieme. Infatti, confermo di non vedere l’ora di poterlo fare”.

"Non ho dubbi né problemi - ha ribadito Fitto - sono convinto che il contributo della Lega sarà importantissimo e decisivo come quello degli altri partiti. Il messaggio forte è che la coalizione è unita e io sono assolutamente convinto che quello con la Lega è un rapporto ‘fitto’, molto ‘fitto’”.

"Abbiamo individuato in Raffaele Fitto il punto di sintesi della nostra coalizione - ha sottolineato Tajani - convinti che in Puglia ci potrà essere a partire dal mese di ottobre un governo di centrodestra. Questo non significa che abbiamo già vinto la partita, ma che ci sono le condizioni politiche per poter cambiare le cose in questa regione. Forza Italia parteciperà da protagonista e io in prima persona mi batterò come se fossi io stesso candidato”.

E da politico navigato, ha provato a lanciare, verso il fronte leghista, un’ulteriore ciambella tra i flutti e i marosi di queste ore, utilizzando un riferimento alla ministra Teresa Bellanova: “Non mi sono preso gioco della ministra dell’Agricoltura per le sue lacrime, rispetto sempre le persone, ma non condivido le sue scelte di politica agricola. La regolarizzazione di centinaia di migliaia di immigrati è un errore clamoroso, non serve all’Italia e nemmeno all’agricoltura”.

"L'agricoltura - ha proseguito Tajani - è un elemento chiave dell’economia pugliese e nazionale. A livello europeo non possiamo permetterci tagli alla Pac e ci batteremo per questo, non permetteremo che scelte fondamentaliste possano danneggiare l'agricoltura e ci batteremo a livello nazionali per più investimenti sul settore. Così come, prima o poi, sul drammatico fronte Xylella bisognerà chiedere conto - alludendo al Governo regionale - dei colpevoli 'ritardi', fino a causare ‘il disastro’, che è sotto gli occhi di tutti”.

