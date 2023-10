Fondazione Teatro Petruzzelli, il Cartellone 2024: si apre con 'Fidelio'

Il Cartellone 2024 della Fondazione Teatro Petruzzelli 2024 prevede 2 abbonamenti e 1 evento speciale:

Opera e Balletto, con 7 titoli d’Opera e 2 di Danza

Concertistica, con 9 concerti sinfonico-corali, 2 orchestre ospiti, 12 cameristici

Wiener Philarmoniker con Riccardo Muti, (fuori abbonamento)

Una Stagione ricca di appuntamenti che renderanno il Petruzzelli protagonista dello spettacolo internazionale con l’alternarsi di numerosissime top star del panorama mondiale. Molto importante è la scelta della Fondazione Petruzzelli di ampliare ed arricchire la propria offerta culturale e a tal riguardo si segnala la scelta di eseguire nella Stagione in abbonamento d’Opera e Balletto, la nuova composizione d’Opera per ragazzi commissionata al Premio Oscar Nicola Piovani, che debutterà con il Petruzzelli per 4 recite, e con una sorpresa musicale in apertura di serata.

Stagione d’Opera e Balletto

L’apertura della Stagione 2024 sarà Fidelio di Ludwig van Beethoven, per la regia di Joan Anton Rechi e la conduzione di Stefano Montanari, nuovo direttore stabile del Teatro Petruzzelli, nell’allestimento della Fondazione Teatro La Fenice , di scena venerdì 26 gennaio alle 20.30; domenica 28 gennaio alle 18.00, martedì 30 gennaio alle 20.30, giovedì primo febbraio alle 18.00.

Venerdì 19 gennaio alle 19.00, nel foyer del Teatro Petruzzelli, Stefano Catucci terrà la Conversazione sull’Opera dedicata a Fidelio di Ludwig van Beethoven. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Les Étoile , gala internazionale di danza, proporrà coreografie con i più importanti nomi del balletto classico, una vera “scuderia di fuoriserie”, fiammanti ballerini dalla personalità splendente e dalla tecnica sfavillante, in un ricco programma di “virtuosismi in volo e sulle punte”. In programma giovedì 8 febbraio alle 20.30, venerdì 9 febbraio alle 20.30, sabato 10 febbraio alle 18,00 e domenica 11 febbraio alle 18.00,

Il secondo titolo d’opera è firmato da Pierluigi Pizzi, con Madama Butterfly di Giacomo Puccini, allestimento dell’Associazione Arena Sferisterio . Sul podio Giacomo Sagripanti.

Lo spettacolo sarà in programma domenica 3 marzo alle 18.00, martedì 5 marzo alle 20.30, mercoledì 6 marzo alle 18.00, giovedì 7 marzo alle 20.30, venerdì 8 marzo alle 20.30, sabato 9 marzo alle 18.00, domenica 10 marzo alle 18.00.

Martedì 27 febbraio alle 19.00, nel foyer del Teatro Petruzzelli, Pier Luigi Pizzi terrà la Conversazione sull’Opera dedicata a Madama Butterfly di Giacomo Puccini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il terzo titolo d’opera del 2024 sarà L’angelo di fuoco di Sergej Prokof'ev, per la regia di Emma Dante, allestimento del Teatro dell’Opera di Roma , con la direzione di Jordi Bernàcer.

In cartellone mercoledì 17 aprile alle 20.30, giovedì 18 aprile alle 20.30, venerdì 19 aprile alle 20.30, domenica 21 aprile alle 18.00 e martedì 23 aprile alle 18.00.

Martedì 9 aprile alle 19.00, nel foyer del Teatro Petruzzelli, Giovanni Bietti terrà la Conversazione sull’Opera dedicata a L’angelo di fuoco di Sergej Prokof’ev. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il quarto titolo d’opera è Il Labirinto di Creta, con musiche e drammaturgia create appositamente dal Premio Oscar Nicola Piovani, con libretto di Paola Ponti, che debutterà in prima mondiale

Le quattro recite saranno giovedì 16 maggio alle 20.30, sabato 18 maggio alle 18.00, domenica 19 maggio alle 18.00 e martedì 21 maggio alle 20.30.

La nuova opera sarà fruibile anche per l’Educational in recite matinée dedicate ai ragazzi, da prenotare attraverso l’Ufficio Scuola del Teatro.

Venerdì 10 maggio alle 19.00, nel foyer del Teatro Petruzzelli, Nicola Piovani terrà la Conversazione sull’Opera dedicata a Il Labirinto di Creta. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il quinto titolo d’opera che il pubblico del Petruzzelli potrà vedere è il Rigoletto di Giuseppe Verdi, firmato da John Turturro, nell’allestimento della Fondazione Teatro Massimo di Palermo , diretto da Renato Palumbo.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 7 giugno alle 20.30, domenica 9 giugno alle 18.00, martedì 11 alle 20.30, mercoledì 12 giugno alle 20.30 e giovedì 13 giugno alle 18.00.

Giovedì 30 maggio alle 19.00, nel foyer del Teatro Petruzzelli, Carla Moreni terrà la Conversazione sull’Opera dedicata a Rigoletto di Giuseppe Verdi. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Il sesto titolo d’opera è La fille du régiment di Gaetano Donizetti con regia, scene e costumi di Barbe & Doucet (nome d’arte di André Barbe e da Renaud Doucet). Sul podio Riccardo Bisatti.

L’allestimento della Fondazione Teatro La Fenice di Venezia, in coproduzione con la Fondazione Teatro Regio di Torino è in programma venerdì 8 novembre alle 20.30, domenica 10 novembre alle 18.00, martedì 12 novembre alle 20.30, giovedì 14 novembre alle 18.00.

Mercoledì 30 ottobre alle 19.00, nel foyer del Teatro Petruzzelli, Andrea Penna terrà la Conversazione sull’Opera dedicata a La fille du régiment di Gaetano Donizetti. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

The Tokyo Ballet , nella sezione danza, è uno dei più grandi e prestigiosi corpi di ballo del mondo, forte della presenza di 100 danzatori, che proporrà tre coreografie, Dream Time di Jirí Kylián, Romeo e Giulietta, pas de deux di Maurice Béjart e La Sagra della primavera di Maurice Béjart. In cartellone giovedì 21 novembre alle 20.30, venerdì 22 novembre alle 20.30, sabato 23 novembre alle 18.00, domenica 24 novembre alle 18.00.

Settimo e ultimo titolo d’opera del 2024 sarà Tosca per la regia di Hugo de Ana e la direzione di Francesco Cilluffo, nell’ allestimento della Fondazione Teatro Comunale di Bologna , in programma venerdì 20 dicembre alle 20.30, sabato 21 dicembre alle 18.00, domenica 22 dicembre alle 18.00, giovedì 26 dicembre alle 19.00, venerdì 27 dicembre alle 20.30, sabato 28 dicembre alle 18.00 e domenica 29 dicembre alle 18.00.

Giovedì 12 dicembre alle 19.00, nel foyer del Teatro Petruzzelli, Sandro Cappelletto terrà la Conversazione sull’Opera dedicata a Tosca di Giacomo Puccini. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

Evento Speciale fuori abbonamento

Lunedì 13 maggio alle 20.30 i leggendari Wiener Philharmoniker, storici protagonisti del Concerto di Capodanno a Vienna, diretti dalla prestigiosa bacchetta del maestro Riccardo Muti, incanteranno il pubblico del Petruzzelli con la Sinfonia n. 35, Haffner di Wolfgang Amadeus Mozart e con la Sinfonia in do maggiore “La Grande” di Franz Schubert.

Per l’acquisto dei biglietti del 13 maggio sarà riservato il diritto di prelazione sul posto contestualmente alla sottoscrizione dell’abbonamento alla Stagione Concertistica 2024.

Per chi avrà aderito alla data del 4 novembre 2023 alla campagna “Diventa Donors del Petruzzelli” verrà riservato l’acquisto di n. 1 biglietto per la categoria Supporter, e n. 2 biglietti per le categorie superiori.

La Fondazione Petruzzelli si riserva la possibilità di estendere le file di platea con quelle denominate AA, AB, A1, A2, per ulteriori 80 poltronissime, che saranno messe in vendita ad un prezzo più alto.

Stagione Concertistica

Il 2024 è l’anno del raccolto, frutto della semina realizzata negli anni passati. Vogliamo dare, in primis ai nostri 620 abbonati, che ci auguriamo possano aumentare, e a tutto il pubblico che affolla i nostri concerti, tanti dei quali in sold out, la certezza di provare insieme a noi emozioni uniche, con la presenza di artisti eccelsi che hanno oramai eletto il Teatro Petruzzelli meta privilegiata della loro attività artistica e concertistica. Cercando di non fare torto ai 22 eventi che compongono l’abbonamento ci preme sottolineare solo alcune particolarità del programma proposto. Ed in particolare orchestra e coro dell’ensemble Musicaeterna diretti da Theodor Currentzis, la prima esecuzione a Bari dello scoppiettante musical A Wonderful Town di Leonard Bernstein eseguito con Orchestra e Coro del Teatro Petruzzelli, o anche l’incantevole Martyre de Saint Sébastien di Claude Debussy, condotto da Stefano Montanari, nostro Direttore Stabile, sempre alla guida dei nostri complessi artistici.

Calendario dei 22 appuntamenti:

1) Venerdì 5 gennaio alle 20.30 con l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, condotta dal direttore stabile Stefano Montanari, con solista Arabella Steinbacher (violino). In programma di Ivan Fedele, Due letture del tempo, di Eric Korngold, Concerto per violino e orchestra e di Ludwig van Beethoven Sinfonia n.3 “Eroica”.

2) Sabato 20 gennaio alle 19.00 il pianista Nikolai Lugansky proporrà di Felix Mendelssohn 6 Lieder ohne Worte, di Fryderyk Chopin Ballade n. 3, Nocturne op.27 n. 2, Ballade n4, di Sergej Rachmaninov Variazioni su un tema di Chopin op. 22 e Preludi Op. 23 No 1, 9, 3, 7, 4, 5.

3) Mercoledì 31 gennaio alle 20.30 è in cartellone il concerto del Quartetto Jerusalem che proporrà di Bedřich Smetana, Quartetto per archi n. 1 in mi minore, Z mého života (Dalla mia vita), di Dmítrij Šostakóvič Quartetto n. 11, Op. 122, di Ludwig van Beethoven, Quartetto per archi n. 8 in mi minore, op. 59 n. 2 “Razumowsky”.

4) Giovedì 15 febbraio alle 20.30 l’Orchestra e il Coro del Teatro Petruzzelli, diretti da Wayne Marshall proporranno l’esecuzione in forma di concerto di “Wonderful Town” , musical di Leonard Bernstein, su libretto di Joseph Albert Fields e Jerome Chodorov.

5) Mercoledì 28 febbraio alle 20.30 saranno di scena i pianisti Lucas e Athur Jussen. In programma di Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate für Klavier zu vier Händen C-Dur KV 521, di Robert Schumann, Andante con Variazioni op. 46 für zwei Klaviere, di Jörg Widmann, “Bunte Blätter” für zwei Klaviere di Claude Debussy, Six Epigraphes Antiques, di Sergej Rachmaninoff, Suite Nr.2 (1901) für 2 Klaviere op.17.

6) Giovedì 14 marzo alle 20.30 è in programma un concerto dell’orchestra Musicaeterna, diretta da Theodor Currentzis. Solisti: Olga Pashchenko (pianoforte), Alexey Tikhomirov (basso), Sergei Godin (tenore), Elizaveta Sveshnikova (soprano) Andrey Nemzer (controtenore).

In programma: di Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto n.24 in do minore K 491 per pianoforte e orchestra (eseguito al fortepiano), di Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem.

7) Venerdì 29 marzo alle 20.30 è in programma un concerto dell’Orchestra e del Coro del Teatro Petruzzelli, diretti da Stefano Montanari. In programma di Claude Debussy, Le Martyre de Saint Sébastien, suite, di Maurice Ravel, Ma mere l’oye e Bolero.

8) Domenica 7 aprile alle 19.00 il pianista Emanuele Arciuli proporrà al pubblico di Frederic Rzewski, El Pueblo Unido.

9) Sabato 13 aprile alle 19.00, si esibiranno la violinista Isabelle Faust e il pianista Alexander Melnikov.

Il programma, tutto dedicato a Wolfgang Amadeus Mozart, propone: Sonata n. 17 K 296, Sonata n. 20 K 303, Sonata n. 28 K 380 e Sonata n. 33 K 481.

10) Domenica 28 aprile alle 19.00 è in cartellone un appuntamento dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretto da Gabriele Ferro.

Il solista del concerto sarà il “Vincitore Premio Paganini 2023”.

In programma: di Franz Schubert, Sinfonia n.8, Incompiuta, di Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto n.5 in la maggiore K 219 per violino e orchestra, di Ludwig van Beethoven, Sinfonia n.8.

11) Martedì 4 giugno alle 20.30 è in cartellone il recital del pianista Michele Campanella. In programma di Ludwig van Beethoven, Sonata op.111 e di Franz Liszt, Sonata in si minore.

12) Sabato 22 giugno alle 19.00 l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta da Alexander Sladkovsky, solista Giovanni Sollima (violoncello), interpreterà di Antonin Dvorak, Concerto in si minore op.104 per violoncello e orchestra e di Sergej Rachmaninov, Sinfonia n.2.

13) Venerdì 28 giugno alle 20.30 è in cartellone un concerto dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta da Diego Matheuz. Solista Marc-André Teruel (contrabbasso). In programma: di Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič Festive ouverture op.96, di Nino Rota Divertimento concertante per contrabbasso e orchestra e di Sergej Sergeevič Prokof'ev la suite da Romeo et Juliette.

14) Sabato 7 settembre alle 19.00, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, diretta da Federico Maria Sardelli, proporrà di J. M. Kraus, Olympia: Ouverture VB 29, di Franz Joseph Haydn, Sinfonia in sol minore n.39 e Sinfonia n.59 in la maggiore, di Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia in sol minore n.25.

15) Sabato 28 settembre alle 19.00 è in programma il recital della pianista Marie Ange Ngugi che proporrà di Fryderyk Chopin Scherzo n. 1 op. 20, Scherzo n. 2 op. 31, Scherzo n. 3 op. 39, Scherzo n. 4 op. 54, di Maurice Ravel, Gaspard de la nuit e di Sergej Rachmaninov, Variazioni su un tema di Chopin op 22.

16) Domenica 13 ottobre alle 19.00 è in cartellone il recital del baritono Matthias Goerne, con il pianista Alexander Schmalcz.

In programma: di Franz Schubert, Die schöne Müllerin.

17) Domenica 20 ottobre alle 19.00 l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, condotta da Stefano Montanari, impegnato nel concerto anche in veste di solista, proporrà di Louis Spohr, Sinfonia n.8 op.137, di Franz Schubert, Konzertstuck in re maggiore per violino e orchestra, di Luigi Cherubini, Ouverture da concerto e di Franz Joseph Haydn, Sinfonia in sol maggiore n. 100 “Militare”.

18) Giovedì 7 novembre alle 20.30 è in programma un concerto dell’Orchestra Europa Galante, direttore e solista Fabio Biondi. In programma di Antonio Vivaldi: Sinfonia da Ercole sul Termodonte, Concerto per archi “Il coro delle Muse”, Concerto per archi in sol minore RV152, Le Quattro Stagioni.

19) Mercoledì 13 novembre alle 20.30 è in cartellone il recital del pianista Benedetto Lupo.

Il programma propone di Robert Schumann, Kinderszenen op.15 e Kreisleriana op.16, di Johannes Brahms, 3 Intermezzi op.117 e Fantasien op.116.

20) Mercoledì 27 novembre alle 20.30 l’Orchestra e il Coro del Teatro Petruzzelli, diretti da Giacomo Sagripanti, con solista Jan Lisiecki (pianoforte) proporranno: di Nikolaj Rimskij-Korsakov, l’Ouverture Notte di maggio, di Edvard Grieg, Concerto in la minore per pianoforte e orchestra, di Igor Fëdorovič Stravinskij, Dumbarton Oaks e Sinfonia dei Salmi.

21) Venerdì 6 dicembre alle 20.30 è in cartellone il recital del chitarrista Pablo Sainz Villegas.

In programma: di Heitor Villa-Lobos, Cinque Preludi,

I. ‘Homenagem ao Sertanejo Brasileiro’, II. ‘Homenagem ao Malandro Carioca’, III. ‘Homenagem ao Bach’IV. ‘Homenagem ao Índio Brasileiro’, V. ‘Homenagem ao Vida Social’, di Johann Sebastian Bach, Ciaccona BWV 1004 ( arr.Pablo Sainz-Villegas), di Isaac Albéniz, Asturias, dalla Suite spagnola op.47 n.5, di Joaquin Rodrigo, Invocaciòn y Danza, di Agustìn Barrios-Mangoré, Un sueno en la Floresta e di Carlo Domeniconi, Koyunbaba op.19.

22) Sabato 14 dicembre alle 19.00 la Stagione Concertistica 2024 si conclude con il recital del violinista Frank Peter Zimmermann e del pianista Dmytro Choni.

In programma: di Johannes Brahms, Sonata n.2 in mi bemolle maggiore, op. 120, di Béla Bartók, Sonata per violino e pianoforte n.2, di Karol Szymanowski, Mity op.30, di Johannes Brahms, Sonata n.1 in fa minore, op. 120.

Procedure prelazione abbonamenti 2024

La Campagna Abbonamenti alla “Stagione d’Opera e Balletto 2024” ed alla “Stagione Concertistica 2024" inizierà martedì 7 novembre e terminerà il 2 dicembre (dal martedì al sabato dalle 11.00 alle 19.00 e la domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.00).

Prelazione abbonati:

Gli Abbonati alle Stagioni 2023 avranno diritto di prelazione e potranno rinnovare le loro tessere al Botteghino del Teatro.

Chi desidera rinnovare l’abbonamento con bonifico bancario potrà farlo, sempre a partire da martedì 7 novembre, scrivendo una email a botteghino@fondazionepetruzzelli.it, indicando nome del titolare dell’abbonamento, turno di abbonamento, settore e posti, numero di abbonamenti ed eventuali riduzioni. Alla successiva conferma della biglietteria del Teatro, bisognerà allegare la ricevuta di versamento del bonifico bancario.

Le coordinate bancarie saranno indicate dal botteghino.

I nuovi abbonamenti potranno essere acquistati sia al Botteghino, sia online sul sito www.vivaticket.it a partire dalle ore 11.00 del 07 novembre.

E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it - Telefono: 080.9752810.

La data di inizio vendite dei biglietti sarà comunicata successivamente.

Per gli abbonati sarà attivato un servizio WhatsApp attraverso cui sarà possibile ricevere le comunicazioni di servizio. L’abbonato che vorrà aderire al servizio offerto dovrà obbligatoriamente registrare il seguente numero +39 3358413401 sul proprio dispositivo cellulare.

