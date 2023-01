Food Industry, sicurezza alimentare: se ne discute al Nicolaus Bari

Organizzato da Francesca Palermo per la Pestalia, azienda leader nel settore del pest control, il convegno "FOOD INDUSTRY” SICUREZZA E SOSTENIBILITÀ", è un evento patrocinato da ODAF BARI - Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestalie da Ota Puglia.

Il convegno - in programma martedì 24 gennaio 2023 dalle 9:00 alle 13:00, presso il The Nicolaus Hotel - è dedicato alla promozione della sicurezza alimentare e alla condivisione delle ultime ricerche e pratiche in materia e riunirà esperti del settore, rappresentanti delle autorità sanitarie e rappresentanti delle aziende alimentari, per discutere di temi chiave come la prevenzione delle infezioni alimentari, la conformità normativa e le tecnologie avanzate per garantire la sicurezza alimentare.

Il convegno è anche un'occasione unica per aggiornarsi sugli sviluppi della food safety e per incontrare colleghi e professionisti del settore. L’evento è riservato alle aziende agroalimentari nonchè a consulenti del food safety!

Per confermare la partecipazione, basterà compilare il modulo di registrazione online collegandosi al link https://forms.gle/3Gyxpaa3ANnu49qx8 per numero posti limitati.

