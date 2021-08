Forum Ambrosetti, Exprivia e BPPB ospitano il primo Hub in Puglia

In occasione della 47° edizione del The European House – Ambrosetti che si terrà dal 3 al 5 settembre p.v., la Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia, società a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology con sede a Molfetta (BA), hanno organizzato il primo Hub regionale in Puglia e terzo in Italia, assieme all’Hub di Ancona e a quello di Torino, che consentirà agli ospiti delle due società di partecipare ai lavori in svolgimento a Cernobbio.

Il Forum è un incontro internazionale di discussione su temi principalmente economici, organizzato da The European House - Ambrosetti, che si tiene ogni anno dal 1975 nella prima settimana di settembre nella Villa d'Este di Cernobbio sul lago di Como. Il convegno, rivolto e dedicato specialmente a capi di Stato, ministri, premi Nobel ed economisti, si articola in un ciclo di incontri, dibattiti, presentazioni di ricerche, elaborazioni di previsioni sullo scenario economico e geo-politico mondiale, europeo e italiano. Gli interventi contribuiranno a mettere a fuoco i temi più rilevanti per chi fa business e per affrontare con successo la complessità dei prossimi anni, approfondendo argomenti quali: le sfide che attendono il pianeta e gli impatti sull’economia, le società del futuro e i nuovi equilibri tra governi, cittadini e imprese, il quadro economico post Covid-19 e gli impatti della digitalizzazione, il ruolo della scienza e della tecnologia per affrontare le sfide del futuro.

In concomitanza dell’evento saranno organizzate, nella sede di Exprivia a Molfetta e presso la Direzione Generale della BPPB ad Altamura, delle tavole rotonde per discutere in parallelo, con autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, imprenditoriale e accademico pugliese, i temi trattati nel corso del Forum economico. Nel corso delle giornate sarà presentata una ricerca sulle proposte di governance per cambiare il Paese e si terrà un approfondimento sul rilancio del Paese attraverso il PNRR e sull’impatto del PNRR sulla Puglia. Un’esperienza immersiva totalmente nuova per gli ospiti presenti in sala.

“Sono orgoglioso di questa opportunità che è stata offerta alla BPPB – ha affermato Leonardo Patroni Griffi, Presidente della Banca - un’occasione unica di incontro e di dialogo sulle dinamiche internazionali, europee e italiane, in un contesto in continuo mutamento, segnato dalla pandemia che stiamo attraversando”.

“Con la realizzazione del primo hub regionale del Forum The European House - Ambrosetti in Puglia abbiamo raggiunto un risultato di grande importanza. Portiamo uno dei principali eventi internazionali e nazionali direttamente nel nostro territorio – ha dichiarato Domenico Favuzzi, Presidente e Amministratore Delegato di Exprivia – offrendo ai nostri stakeholder possibilità di partecipazione alle disussioni di capi di stato e di governo, massimi rappresentanti delle istituzioni internazionali, ministri, premi Nobel, imprenditori, manager ed esperti di tutto il mondo, che si confronteranno sui temi di maggiore impatto per l’economia globale e la società”.

