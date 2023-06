Forum in Masseria, ministro Fitto: "PNRR, occasione per il rilancio del Sud"

Il ministro alle Politiche Europee, al Pnrr, alle Politiche di Coesione e al Sud Raffaele Fitto è intervenuto al Fourm in Masseria di Bruno Vespa ed è entrato nel merito delle critiche dell'opposizione.

"Oltre a una critica generica di ritardi sul Pnrr - ha detto Fitto - mi piacerebbe che se ne aprisse una specifica sui singoli temi e sui fatti, e così si potrebbe aprire un dibattito utile per il nostro paese".

"Ma è credibile dire che un piano nato due anni fa - ha sottolineato il ministro - negli ultimi 6 mesi ha avuto tutto quello che rappresenta un grande ritardo, come se non ci fosse un prima o una comparazione con gli altri paesi europei?".

"Abbiamo operato fino a oggi senza il Patto di Stabilità - ha ribadito Fitto - mentre ora siamo alla vigilia del ritorno del patto e non possiamo fare finta di nulla".

"Il governo non darà alle regioni un importo gemerico affinchè li possano spendere come megli ritengono - ha poi affermato il ministro Fitto a proposito delle critiche del presidente della Regione Puglia Emiliano - ma pensiamo a una serie di obiettivi pochi, con un elenco preciso e un cronoprogramma".

"I dati della Ragioneria dello Stato - ha detto - ci dicono che l'utilizzo delle risorse per le politiche di coesione 2014-2020 si è fermato al 34%. E' un sistema che non funziona. Non voglio replicare a nessuno, non l'ho fatto in questi mesi e non lo farò, ma sottolineo come negli incontri avuti nelle scorse settimane mesi 19 presidenti di regione mi ha detto procediamo e da due sono arrivate critiche".

"Mi sarei preoccupato se fosse stato il contrario, ovvero 19 presidenti che avessero detto che era tutto un disatro". Il ministro è tornato a chiedere critiche sui temi specifici: altrimenti, "credo che lo scontro sia un modo per alzare il polverone".

