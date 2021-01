Furbetti del vaccino, 100 nella Asl di Lecce ma anche altrove

L’immaginario delle furbate, in Puglia come altrove in Italia, non conosce limiti. E’ la volta della Asl di Lecce, dove a colpire sono i cosiddetti furbetti del vaccino.

Un centinaio di dipendenti dell’Azienda Sanitaria Locale - da accertare se con azione programmata o grazie a fortuita occasione - avrebbero “scavalcato la fila”, sottoponendosi alla somministrazione anzitempo.

Il meccanismo pare sia già rodato, tanto da non limitarsi al presidio leccese, ma denunciato anche in altre Asl pugliesi: il pretesto è quello di utilizzare, comunque, dosi di vaccino scongelate per soggetti che, all’ultimo momento, non sono presenti all’appuntamento fissato per la vaccinazione.

Di per sé non sarebbe così grave, dato che si tratta di soggetti in fascia prioritaria, che dovrebbero essere vaccinate quanto prima. Ma il momento delicato e gli animi esasperati accendono talvolta ogni miccia possibile. Nella Asl di Lecce, nello specifico, sarebbero ben 100 persone, quelle che avrebbero ottenuto il vaccino contro il coronavirus senza rispettare il loro turno.

Casi analoghi sono stati già oggetto di interventi dei Carabinieri del Nas, che avevano verificato delle somministrazioni anomale registrate nelle Asl Barletta-Andria-Trani (BAT), di Bari e Brindisi. A Brindisi la segnalazione che qualcosa non andava è arrivata direttamente dal presidente dell’Ordine dei medici, Arturo Oliva,

Nonostante tutto, salvo qualche eccezione, la campagna vaccinazione in Puglia procede secondo le regole. Nei prossimi giorni la Regione verrà premiata dalla Protezione Civile in termini di dosi perché ha avuto un comportamento virtuoso.

La Puglia, infatti, ha vaccinato secondo quanto prescritto dalle linee guida nazionali, tenendo un 30 per cento di dosi come scorta per la seconda somministrazione. Fino al pomeriggio di venerdì 22 Gennaio 2020 si contavano quasi 11mila operatori sanitari e socio-sanitari, oltre a circa 3.500 fra operatori sanitari e ospiti delle Rsa.

