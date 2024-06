G7, i panini pugliesi di 'Ciccio 2.0' conquistano la delegazione americana

La delegazione americana del G7 - in gran parte posizionata nel complesso turistico di Rosa Marina - lo ha trasformato in una sorta di quartier generale, in cui abbinare l’utile al dilettevole: per cui il punto ristoro “Da Ciccio 2.0 - I sapori della puglia” di Francesco Longo, 34 anni di Ostuni e della sua compagna, Francesca Bocchinfuso, 42anni è ben presto balzato agli onori della cronaca.

A conquistare i palati di esperti governativi della comunicazione, militari, agenti addetti alla sicurezza e dei servizi segreti sono stati i gusti e sapori di Puglia, nonché la simpatia e la professionalità di Francesco e Francesca, che hanno saputo reagire con efficienza all’improvvisa impennata di richieste, man mano la delegazione statunitense aumentava, in funzione degli impegni istituzionali.

Ciccio panini g7Guarda la gallery

“Abbiamo attrezzato una cucina, dando il massimo delle nostre possibilità. Un lavoro fatto con il cuore perché parliamo di persone splendide, davvero meravigliose” e per questo alla coppia ostunese è stato consegnato un diploma ricordo della “White House Communications Agency”, quale testimonianza di stima, gratitudine e affetto per la loro disponibilità.

Ora, Ciccio e Francesca stanno seriamente pensando alla possibilità di trasferire la loro attività negli USA: qualcuno - tra un panino e l’altro - glielo ha proposto, “Perché non ve ne venite in America? Fareste affari d’oro con questi sapori e questi panini…”.

Viaggio e prospection già organizzati ad ottobre: “Vogliamo capire e valutare meglio, per sondare e approfondire nel dettaglio la proposta. Capire come fare per le materie prime. In un locale, che ci potrebbe essere messo a disposizione, dovremmo preparare i pasti per il personale militare e gli agenti dei servizi segreti che lavorano a stretto contatto con la Casa Bianca. Un’emozione indescrivibile. Mi commuovo solo a parlarne. Davanti alla nostra paninoteca, forse, si è fermato un treno che non passerà mai più”.

A fare breccia le tipicità più classiche della Puglia: “I nostri sapori di Puglia sono insuperabili - sottolinea Ciccio - spaghetti con le polpette al sugo, parmigiana, orecchiette, latticini. Hanno apprezzato tutto. Per questo la prospettiva oltre Oceano - per essere vincente - dovrà poter garantire l’unicità di una qualità prettamente pugliese. Solo così potremo continuare ‘a prenderli per la gola’, come loro stessi hanno ammesso prima di partire”.

(gelormini@gmail.com)