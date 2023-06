Gabriel Bari 'Cancro e Mass Media: contrasto e prevenzione'

Mettere a confronto le diverse discipline mediche per informare, educare, orientare perché tutti diventino consapevoli e protagonisti nella gestione della propria salute. L’interrogativo sarà come i mass media possono intervenire nella divulgazione della prevenzione e nel contrastare il cancro, trovando una mediazione tra il rigore del linguaggio scientifico e il carattere divulgativo di quello giornalistico.

Questo e molto altro l’obiettivo del tradizionale convegno dal tema “Corretti Stili di Vita e Terapie Oncologiche avanzate. Il ruolo dei mass media per prevenire e contrastare il cancro”, organizzato, come ogni anno dalla Associazione Gabriel, odv per l’umanizzazione delle cure in oncologia. In programma giovedì 8 giugno a Villa De Grecis - Bari per tutta la giornata, il convegno è presieduto da Geny Palmiotti, oncologo IRCCS - Bari e da Domenico Lagravinese, direttore del Dipartimento di Prevenzione-ASL Bari.

Tra le finalità, diffondere la cultura della salute e dei sani stili di vita, puntando sull'importanza della prevenzione con il coinvolgimento di pazienti, cittadini, studenti, educatori, esperti e professionisti della salute nell’ambito di un confronto multidimensionale sulla prevenzione di malattie e sulla promozione dei corretti stili di vita. Per costruire una rete territoriale orientata alla tutela del benessere della popolazione.

E non solo, perché nel corso del focus introduttivo si discuterà con il presidente dell’Ordine dei giornalisti di Puglia, Piero Ricci e il vice presidente dell’Ordine dei medici, Franco Lavalle, insieme al dg dell’Oncologico, Alessandro Delle Donne e ai presidenti del convegno, di linguaggi e dell’opportunità di stabilire sinergie tra i due ordini professionali per una informazione al cittadino più puntuale, che non provochi allarmismi o false speranze.

In medicina in generale e in oncologia in particolare, il ruolo dell’informazione è cruciale, motivo per il quale in ogni focus il take home message sara affidato a un giornalista. Il convegno, con crediti formativi per i medici e il personale sanitario (n.8 crediti - iscrizione gratuita: info@openbge.it), si dipanerà in cinque focus - due la mattina dedicati al Tumore della mammella (chairman Geny Palmiotti; relatrice Mariangela Ciccarese, con un parterre di esperti che, coordinati da Rossana Gismondi, giornalista, discuteranno sugli argomenti trattati).

Il secondo focus è riservato al Food for Healt (chairman Apollonia Tullio, relatrice Maria Grazia Forte; esperti coordinati da Giancarlo Fiume, capo redattore di Rai Puglia).

Il pomeriggio, a partire dalle 14,30 I focus saranno riservati ai tumori della pelle (chairman Maurizio Ressa e Vito Lorusso, relatore Michele Guida; esperti coordinati da Antonella Daloiso, giornalista e presidente della Gabriel).

A seguire, il focus sul tumore del polmone (chairman Gaetano Napoli, relatore Domenico Galetta; esperti coordinati da Lucia Schinzano, direttrice di Ambiente&Ambienti).

Infine, focus su Stili di vita, genetica e tumore del colon (chairman Elisabetta Sbisà, relatore Ezio Brunetti. Il parterre di esperti sarà guidato da Donatella Azzone, giornalista TeleNorba).

