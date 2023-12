'Gaetano Salvemini, una biografia per immagini' in Consiglio Regionale Puglia

L'ultima tappa prevista nell’ambito delle iniziative per la ricorrenza del centocinquantenario della nascita di Gaetano Salvemini è rappresentata dalla mostra “Gaetano Salvemini una biografia per immagini”, allestita dal 4 al 31 dicembre presso il palazzo del Consiglio Regionale della Puglia.

La mostra è composta da circa cinquanta foto della sua vita, ricavate dalla pubblicazione “Gaetano Salvemini. Testimonianze, interviste e documenti” dell’autore Mirko Grasso e da alcuni rarissimi documenti audio: una intervista rilasciata alla NBC nel 1941 e il ricordo di Piero Gobetti formulato da Salvemini in una registrazione del 1955 per la televisione italiana ed è visitabile dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 18.00

L’ingresso è libero e gratuito.

Gaetano Salvemini, nato a Molfetta l’8 settembre del 1873, è una figura chiave del Novecento e della storia del pensiero politico; per la molteplicità di indirizzi della sua riflessione e per l’energica attività indirizzata alla costruzione e alla difesa della democrazia, Salvemini ha rappresentato un forte riferimento per la cultura democratica, laica e progressista.

Nella ricorrenza del centocinquantenario della sua nascita, la Presidenza del Consiglio Regionale della Puglia, in collaborazione con il Dipartimento Turismo Economia della Cultura e Valorizzazione Territoriale e la Struttura di Progetto Cooperazione Territoriale Europea e Poli Biblio Museali della Regione Puglia, ha promosso, a cura della Fondazione Di Vagno, un fitto ciclo di incontri, seminari e giornate di studio che, da settembre a dicembre 2023, è stato accolto nelle Biblioteche di Foggia, Andria, Canosa, Taranto, Brindisi, Lecce nelle scuole e nelle università dell’intera Regione, con l’obiettivo di offrire alle Comunità ospitanti e in particolare alle giovani generazioni, un esaustivo quadro dei campi di interesse che hanno visto Salvemini protagonista del suo Tempo.

Le iniziative previste per celebrare la ricorrenza e riflettere sulla figura politica e intellettuale di Salvemini, hanno coniugato le proposte emerse da diverse istituzioni culturali del territorio e hanno testimoniato lo stretto rapporto tra la sua eredità culturale, politica e intellettuale e la sua Regione d'origine, la Puglia, alla quale rimase sempre legato, con lo scopo di approfondire le diverse declinazioni della sua vita attualizzandone il messaggio.

Pubblicazione “Gaetano Salvemini. Testimonianze, interviste e documenti” - Il volume “Gaetano Salvemini. Testimonianze, interviste e documenti”, realizzato da Kurumuny, è inserito nella Linea editoriale “Leggi la Puglia” in cui confluiscono tutte le pubblicazioni del Consiglio Regionale della Puglia, realizzate con il coordinamento della Sezione Biblioteca e Comunicazione Istituzionale.Il corpus fondante del volume è costituito dalle interviste realizzate dal curatore Mirko Grasso a studiosi che hanno avuto modo di conoscere e lavorare con Gaetano Salvemini, o con figure intellettuali che sono state a stretto contatto con personalità vicine a Salvemini: Ernesto Galli della Loggia, Liliana Gadaleta Minervini, Giuseppe De Rita, Emilio Luongo con la memoria inedita di Rosario Scarpati su Salvemini, Giuliana Gargiulo, Raffaele Colapietra, Alberto Benzoni.

L’obiettivo della linea editoriale approvata con delibera n. 151/2018 dell’Ufficio di Presidenza, è quello di valorizzare la Puglia, il suo territorio, le sue tradizioni, il suo patrimonio culturale, nonché l’istituzione consiliare stessa. Il Consiglio Regionale della Puglia contribuisce ad arricchire il catalogo delle biblioteche del territorio pugliese, omaggiando le copie cartacee.L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali di “Teca del Mediterraneo”. La Biblioteca del Consiglio Regionale della Puglia realizza progetti ed eventi a favore della promozione della lettura, attività destinate a tutti i cittadini. Attraverso i propri servizi si impegna ad accrescere il benessere sociale e a migliorare le abilità e le capacità delle persone, facilitando l’accesso alla cultura, ai documenti e alle informazioni. Sostiene, inoltre, la formazione continua nel rispetto delle diversità culturali.

Al progetto hanno collaborato la rete di Biblioteche di Foggia, Andria, Canosa, Taranto, Brindisi, Lecce, il Centro Studi Gaetano Salvemini, la Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini di Firenze, la Fondazione Giacomo Matteotti, l’Archivio dell’Associazione Elena e Beniamino Finocchiaro; la Cattedra di Storia delle Relazioni Internazionali e il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Bari, l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, il Centro Studi Molfettesi.

