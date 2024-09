Galleria Passo Del Lupo, accampamento di protesta del consigliere Antonio Tutolo

A partire dal 7 settembre in serata, il consigliere regionale Antonio Tutolo (Gruppo Misto) inizierà un accampamento davanti all’ingresso della Galleria Passo del Lupo, sulla statale Foggia-Campobasso che lega la Puglia al Molise e a Roma.





La galleria, infatti, sarà nuovamente chiusa da lunedì 9 settembre, e Anas riprenderà i lavori, ma è stato disatteso quanto comunicato nell’ultimo incontro in cui aveva annunciato di procedere con i lavori su 420 metri di galleria e di verificare la possibilità di fare un lotto unico per completare i quasi 900 metri totali ancora da sottoporre a lavori. E dunque, non è stata fornita alcuna tempistica certa per la prosecuzione né per la conclusione dell’opera.

“Stanno cercando di prenderci in giro - dichiara Tutolo - ma i cittadini non sono ingenui! Da questa galleria dipende il futuro di pendolari, aziende, studenti, lavoratori e famiglie. Di questo passo ci vorranno altri 10 anni per completare i lavori! Non possiamo più tollerare questa situazione. Alcuni dovranno decidere se rimanere o andarsene. I disagi sono enormi: tempi di percorrenza illegali, ci sono vite umane a rischio (si pensi ad un’ambulanza che deve portare un paziente in codice rosso in ospedale) e i danni economici sono incalcolabili. In queste condizioni, un imprenditore non ha la possibilità di investire e molti cittadini devono decidere se rimanere o abbandonare le loro case e attività. La mia presenza in tenda serve a tenere accesi i riflettori su questa vicenda drammatica e a ottenere un cronoprogramma delle attività che garantisca i lavori in progetto con continuità e celerità".

"Pertanto, il presidio è aperto a tutti i cittadini che vogliono unirsi alla protesta. “Basta essere ostaggi di una situazione allucinante di inerzia e menefreghismo! Dove da altre parti ci vogliono pochi mesi per realizzare una cosa, da noi decenni! Dobbiamo farci sentire per far capire che non ci lasceremo beffare, ma che pretendiamo una galleria fruibile e sicura in tempi certi e brevi. Sei anni per fare un terzo del tunnel è inaudito!”.

“La chiusura a singhiozzo della Galleria Passo del Lupo è una questione di vitale importanza per tre Regioni: Puglia, Molise e Campania - spiega il consigliere - ma anche per i Comuni che sorgono in quel territorio, attraversato da una via di comunicazione nevralgica situata sulla Statale 17. Si tratta di una delle gallerie strategicamente più importanti di tutto il Sud Italia, che collega la Capitanata a Roma. Dal 2018 Passo del Lupo ha subito continue ed estenuanti chiusure e riaperture per lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Ad oggi, dopo sei anni dalla prima chiusura, gli interventi di manutenzione sono stati eseguiti “ad intermittenza” su soli 500 metri dei 1373 totali”.

“Servono 9 milioni di euro per dare un vero slancio al progetto – aggiunge ancora Tutolo - uno stanziamento di fondi statali definito ‘banale’ dalla stessa Anas in una commissione da me convocata. A sostegno di ciò, a luglio scorso ho inviato anche una lettera al Ministro Matteo Salvini, affinché si interessi con urgenza alla questione della galleria. È infatti inaccettabile che un'arteria fondamentale per il Mezzogiorno venga trattata con così tanta superficialità. Ho scritto pure ad Anas per chiedere di non chiudere Passo del Lupo lunedì prossimo e di rinviare l’inizio dei lavori fino al rilascio del cronoprogramma. Stiamo parlando di vite umane a rischio, di imprese costrette a pensare di chiudere e di un futuro compromesso per migliaia di persone. Non possiamo permettere che i nostri territori vengano isolati e condannati all’arretratezza per indifferenza della politica”.

