Gallery Bistrot Contemporaneo -Troia (Fg) nel gotha dell’innovazione culinaria

Salvaguardare la tradizione, rivisitandola, valorizzandola e proiettandola nel presente per darle un futuro più consono alla modernità delle giovani generazioni. E’ quanto si scopre e si apprezza in quella sorta di Arca - ad un tempo antica e moderna - che vi accoglie al Gallery Bistrot Contemporaneo di Troia (Fg), grazie all’intramontabile sensazione data dal legno: elemento ancestrale, che da sempre ha accompagnato ogni manufatto verso il futuro.

Innovare, cambiare, accettare sfide, non accontentarsi. Nel mondo della ristorazione stare fermi è impossibile, per cui non sorprende che incanto e meraviglia iniziali siano il prologo - piacevole e accattivante - per garantire i germogli di un nuovo inizio e di un nuovo percorso teso a conquistare i palati più esigenti.

Il ristorante Gallery Bistrot Contemporaneo è tra le 44 nuove aperture e gestioni di ristoranti più promettenti segnalate dai Top Chef italiani. A selezionarlo è stato lo Chef stellato Domingo Schingaro (Ristorante stellato “Due Camini” - Borgo Egnazia a Savelletri-Br) come una delle più interessanti nuove aperture o gestioni dell’ultimo anno, nell’ambito della quinta edizione dei TheFork Awards.

Il premio, ideato da TheFork, la piattaforma di prenotazione online di ristoranti, e da Identità Golose, primo congresso italiano di cucina e pasticceria d’autore, è giunto alla quinta edizione e si è distinto come trampolino di lancio per i nomi più promettenti del panorama gastronomico italiano.

Un modo come un altro per dare spaio e rilievo all’opinione dei clienti. Non una competizione, ma un’iniziativa che mira a valorizzare la dinamicità della ristorazione italiana. Obiettivo: delineare un orizzonte nuovo nel panorama della cucina d’autore, che identifichi quali siano le migliori e più convincenti nuove aperture o nuove gestioni in Italia, con il contributo autorevole di 54 tra i più affermati protagonisti della cucina nazionale.

Sul sito http://www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista dei ristoranti selezionati e coinvolti da Identità Golose (21 insegne al Nord, 13 al Centro e nove tra il Sud e le isole), nominati da 54 Top Chef (fra questi, Massimo Bottura, Cristina Bowerman, Antonino Cannavacciuolo, Moreno Cedroni, Domingo Schingaro, Enrico e Roberto Cerea, Carlo Cracco, Antonia Klugmann, Claudio Sadler).

Sono due le realtà pugliesi selezionate:

Ninò del Villa San Martino , a Martina Franca (TA), con lo chef Giuseppe Germanà

, a Martina Franca (TA), con lo chef Giuseppe Germanà Gallery Bistrot Contemporaneo, a Troia (FG), con gli chef Candida Di Pierro e Giuseppe Boccassini

Le motivazioni che hanno portato lo chef Domingo Schingaro a nominare il ristorante Gallery Bistrot Contemporaneo sono centrate sulla combinazione proposta: di modernità tecnica e antiche tradizioni locali, e sono pubblicate sul sito dedicato all’iniziativa.

Già premiato dalla giuria tecnica, il Ristorante Gallery Bistrot Contemporaneo è candidato anche al voto popolare. Fino al 10 ottobre infatti, gli utenti di TheFork sono chiamati a votare la loro insegna preferita; il ristorante che si aggiudicherà il maggior numero di preferenze otterrà il People’s Choice Award. La premiazione avverrà a Milano martedì 24 ottobre a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, in un evento condotto da Gerry Scotti.

Previsto un premio anche a chi vota: attraverso la partecipazione al concorso dedicato all’iniziativa, che mette in palio due posti all’esclusiva cena di gala del 24 ottobre (chef: Davide Oldani) o una delle 50 Gift Card TheFork, ciascuna del valore di 50 €, messe a disposizione.

Qui le regole di voto: https://www.theforkrestaurantsawards.it/regole-di-voto/

