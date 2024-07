Gallery Bistrot Contemporaneo Troia-Fg selezionato dalla Guida MICHELIN Italia

“Cucina moderna, gustosa e curata nei minimi dettagli, che utilizza solo i migliori prodotti di stagione, ma sa essere anche creativa, come nel caso del vitello tonnato - in cui la carne rossa (fassona piemontese) assume le sembianze di lamponi - o del più delicato petto d'anatra con jus di vitello. Soli 20 posti in una lunga sala da pranzo le cui pareti e i soffitti sono ricoperti da palette ondulate in legno chiaro, a formare una sorta di Arca: impressione di movimento garantita!”

Questa, con una sola piccola ma significativa variante (arco/Arca), la presentazione d’accoglienza di Gallery Bistrot Contemporaneo a Troia (Fg) nella prestigiosa ed esclusiva Guida MICHELIN Italia 2024 della chef ‘autoctona’ Candida Di Pierro.

Un percorso segnato che, dai riverberi stellari dell’incrocio sincretico tra gli arabeschi del Rosone della Cattedrale di Troia (Fg), proietta l’estro creativo e l’impegno intraprendente e appassionato di una vestale del proprio territorio, nell’Universo più ambito delle costellazioni eno-gastronomiche, nonché nelle galassie più variegate dai ‘tocchi’ tipici e al contempo intergalattici.

Il ristorante, già selezionato da Domingo Schingaro (chef stellato di Borgo Egnazia), come una delle più interessanti aperture nel panorama enogastronomico italiano - nell'ambito della V edizione dei "The Fork Awards by Identità Golose" - lo scorso ottobre si è visto consegnare la forchetta da Gerry Scotti a Milano, a Palazzo Mezzanotte (Palazzo della Borsa).

La prospettiva contemporanea del Bistrot troiano, nell'estro tipicamente femminile di Candida Di Pierro, si fa combinazione e complementarietà di proposta: tra modernità tecnica e antiche tradizioni locali. Per valorizzare la dinamicità della ristorazione italiana, arricchendola e rendendola unica col collante pregiato dell’autenticità locale. Obiettivo: delineare un orizzonte nuovo nel panorama della Cucina d’Autore.

Innovare, cambiare, accettare sfide, non accontentarsi. Nel mondo della ristorazione stare fermi è impossibile, per cui non sorprende che incanto e meraviglia iniziali siano il prologo - piacevole e accattivante - per garantire i germogli di un nuovo inizio e di un nuovo percorso teso a conquistare i palati più esigenti.

Salvaguardare la tradizione, rivisitandola, valorizzandola e proiettandola nel presente per darle un futuro più consono alla modernità delle giovani generazioni. E’ quanto si scopre e si apprezza in questa sorta di Arca - ad un tempo antica e moderna - che vi accoglie al Gallery Bistrot Contemporaneo di Troia (Fg), grazie al sorriso e all’entusiasmo di Candida e all’intramontabile sensazione data dal legno: elemento ancestrale, che da sempre accompagna ogni creazione artigianale verso il futuro senza tempo.

