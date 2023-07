Gallipoli e Marina di Ginosa 'Fish and Gin® Festival 2023'

Si rinnova l’appuntamento con l’attesissimo Festival dedicato al food&beverage di qualità. Le migliori etichette di gin e spirits locali, nazionali e internazionali, food experience e ancora cocktail competition, food pairing, masterclass e grandi artisti musicali per un evento spettacolare, da non perdere.

Prestigiose le partnership di questa edizione: Identità Golose, presente con la Fish and Gin® Social Room di Mario Bolivar, The Fork alla sua prima sponsorizzazione di eventi e Fever Tree, azienda estera partner di Fish and Gin® Festival, unico evento sponsorizzato nel Sud Italia.

Gin locali ed etichette nazionali e internazionali come Amaro lucano, Jagermaister, Don Papa, Jose Cuervo, Montenegro, Disaronno ma soprattutto tanti gin locali, per citarne alcuni J.Rose, Dr. Gin, Skipa e che arricchiranno l’Area Mixology Circus con le ultimissime proposte per i drink più glamour del momento. Super ospite dell’evento, in veste di Sindaco di Gin City, Mario Bolivar per Identità Golose.

Bruno Vanzan, Ilaria Bello, Federico Tomaselli, Matteo Di Ienno e Diego Melorio sono solo alcuni dei barman premiati in competizioni internazionali che potranno essere ammirati nel corso del festival, il primo e unico festival dedicato al bere responsabile e di qualità.

Nell’edizione 2023 di Fish and Gin® Festival, i bartender si esibiranno anche nel Food Pairing: in scena con il proprio talento creeranno strepitosi cocktail che gli chef selezionati da Mario Bolivar di Identità Golose abbineranno al cibo della tradizione pugliese e non solo. Street food selezionatissimi e ottimi cocktail mixati sapientemente insieme al tocco finale di un grande spettacolo nell’attesissima edizione 2023 che si preannuncia carica di sorprese e di novità tutte da scoprire.

Fish and Gin® Festival 2023 - Dalla passione per il mondo della mixology e per l'arte del cibo di qualità, nasce Fish and Gin® Festival, giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

Un Festival giovane che in pochi anni ha saputo conquistare sponsor, brand internazionali, e premiati bartender che promettono di sorprendere con le ricette e le creazioni più innovative di cocktail al gin (ma non solo) abbinate ai prodotti mare e di terra e alle specialità enogastronomiche locali.

Food pairing, cocktail competition, masterclass, sostenibilità e tanto altro nelle due tappe dell’edizione 2023 del Fish and Gin® Festival: a Gallipoli e a Marina di Ginosa scenderanno in pista rinomati bartender che si esibiranno con una vasta selezione di gin provenienti da tutto il mondo in una cornice unica e un’atmosfera coinvolgente, con intrattenimento e spettacoli musicali dal vivo.

Un evento per tutti: ogni giorno mercatini dell’artigianato pugliese e artigianato internazionale (da non perdere il banco delle spezie!), un’area luna park per i più piccoli e tanti altre iniziative come il live panting legato al concorso ideato per Fish and Gin® Festival da J. Rose e che vedrà all’opera 10 artisti pugliesi che realizzeranno le decorazioni delle bottiglie di gin che saranno messe all’asta e il cui ricavato andrà in beneficenza.

E legato alla beneficenza sarà anche un altro evento nell’evento: un motoraduno con oltre 600 motocicli e tre motoclub pugliesi che parteciperanno in solidale con l’organizzazione del Fish and Gin® Festival per una donazione a Cuore Amico.

Nel 2023 Fish and Gin® Festival entra ufficialmente a far parte del circuito dei Grandi Eventi della Regione Puglia e si propone come un’opportunità straordinaria di promozione territoriale e valorizzazione di aziende locali e di giovani talenti.

Fish and Gin® Festival accompagna ad esplorare il futuro del mondo del gin e degli spirits abbinati al cibo. I partner 2023, Identità Golose, Fever Tree e The Fork, hanno scelto di sostenere l’iniziativa per gli obiettivi e la mission di questo festival che promuove il consumo di prodotti di alta qualità e diffonde la consapevolezza del bere bene e responsabile.

L’evento è cofinanziato dall’ Unione Europea, Regione Puglia e Pugliapromozione. PO Puglia FESR FSE 2014-2020 Asse VI Azione 6.8.

