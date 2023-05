Gargano, 'Il Sentiero dell'Anima' Domenica 28 maggio i Premi

Ancora un successo di partecipazione al concorso “Il Sentiero dell’Anima” promosso dall’omonima Associazione Culturale e dalle “Edizioni del Rosone”, con il patrocinio del Comune di San Nicandro Garganico e col sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, nonché della Fondazione Pasquale ed Angelo Soccio e di Per il Meglio della Puglia.

Anche per questo, l’organizzazione ha voluto ringraziare singolarmente ogni poetessa e ogni poeta in concorso, e tutti gli insegnanti che ogni anno accompagnano i giovani poeti a candidare la propria poesia.

L’appuntamento da non mancare è fissato tra le rocce scavate dall’acqua e torturate dal gelo, nel cuore del PARCO NAZIONALE del GARGANO, a pochi passi dalla spettacolare dolina Pozzatina, e con la vista delle Isole Tremiti in fuga all’orizzonte.

Un’antologia poetica en plain-air, un percorso botanico ed artistico, un’officina di meridiane solari. Lungo il cammino, come all’interno di un grande libro aperto, per imbattersi in frasi, parole e storie tra rami, pietre, foglie e fiori. Cinque ettari di terreno e pietre, dove sono stati piantati nuovi alberi e seminati nuovi germogli, tra cui creare micro-paesaggi letterari, realizzare meridiane, disperdere poesie e terzine dantesche, innalzare monumenti in pietra e stracci dedicata ai piccoli, a quanti hanno sofferto per consegnarci questa terra, a quanti hanno voluto che noi ci fossimo.

Appuntamento per il gran finale a 𝗱𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟴 𝗺𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼, a partire dalle 10.00 presso il Parco Artistico! Sarà l’occasione per svelare i vincitori della XIX edizione del Premio Nazionale di Poesia “Il Sentiero dell’Anima” nella cornice naturale del parco.

La giuria, presieduta da Antonio V. Gelormini - e composta da una équipe di letterati e tecnici del settore - ha lavorato con passione e partecipazione al lavoro di analisi di tutti i pezzi in gara e ha avuto modo di esprimere vivi complimenti a tanti i partecipanti provenienti da tutta Italia.

PROGRAMMA

Ore 10.00 con le poesie della 𝘀𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗖, riservata ai ragazzi delle scuole;

A seguire porte aperte del parco.

Ore 11.30 saranno premiati i poeti delle 𝘀𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗕 ed 𝗔, riservate agli inediti ed editi in lingua italiana e dialetto.

Per raggiungere il Parco: https://goo.gl/maps/FGa7F36Tu3tyNf8v9

SP 48 San Marco in Lamis - San Nicandro garganico, km13

(gelormini@gmail.com)