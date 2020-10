Gazzetta del Mezzogiorno, la stampa alla Cooperativa dei Poligrafici

“Un segnale di continuità che dà speranza ma anche una forte motivazione ai lavoratori della Gazzetta del Mezzogiorno a proseguire un percorso professionale che non può e non deve andare disperso”.

Soddisfatto il presidente di Legacoop Puglia, Carmelo Rollo, all’indomani dell’aggiudicazione della gara per l’esternalizzazione della stampa della storica testata pugliese da parte dell’Ati composta dalla capofila Cooperativa del Mezzogiorno Scarl (Cooperativa dei lavoratori poligrafici della Edisud), da Se.Sta srl e Sedit4.zero srl: "Un'operazione che potrebbe aprire nuovi scenari nel segno della continuità, della tutela del patrimonio che La Gazzetta rappresenta per la comunità pugliese e della difesa dei livelli occupazionali".

“Per noi - ha sottolineato Rollo - come per tutti i lettori, La Gazzetta è sempre stata 'una' e ci auguriamo che il progetto Gazzetta sia un progetto inclusivo di tutti i lavoratori e della comunità di cui fa parte. L’aggiudicazione di questa gara potrebbe essere un primo passo verso una ritrovata unità, sulla quale il giornale ha creato la sua identità e la sua storia. Per ora lo si farà continuando ad andare in stampa grazie alle competenze dei suoi poligrafici e ai mezzi delle due uniche imprese di settore sul territorio pugliese, che hanno mostrato di essere competitivi in un mercato quanto mai difficile".

"E’ stato un lavoro di grande collaborazione tra parti sociali - ha ribadito Rollo - e grazie anche all’impegno del sindacato, siamo di fronte ad un bell’esempio di imprenditorialità cooperativa, generativo di occupazione, in questo caso a difesa di lavoratori e delle loro professionalità”.

