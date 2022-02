Gianfranco Lopane, nuovo Assessore al Turismo - Il video

"Subito al lavoro per rinnovare la forza attrattiva della nostra meravigliosa regione, la Puglia, che riparte con nuovi modelli di turismo esperienziale, nel segno della sicurezza e della sostenibilità ambientale", ha dichiarato il neo assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane.

"L’assessorato al Turismo è per me una sfida nuova, unica e motivo di grande orgoglio. Sono onoratissimo di entrare a far parte della Giunta regionale accanto al presidente Michele Emiliano, che ringrazio per la fiducia accordatami con questo incarico importante. Una sfida che affronto in continuità con l'ottimo lavoro svolto da Massimo Bray che mi ha preceduto".

"Il Turismo in Puglia - ha sottolineato Lopane - rappresenta un settore nevralgico: un pezzo di economia e di vita sociale sempre più importante. Nei prossimi giorni lavorerò a partire dall'ascolto degli operatori di settore affinché le politiche strategiche messe in piedi in questi anni - in particolare il Piano Puglia365 - possano essere aggiornate e rafforzate a seguito della pandemia".

"Sarà uno sforzo che dovrà passare anche dal reperimento e dall’impiego delle risorse utili a finanziare la macchina organizzativa e a dare liquidità a chi, in questo settore, ci opera ed ha affrontato momenti di seria difficoltà".

"Sono sicuro - ha continuato - che l'attrattività della Puglia, unitamente ad un lavoro meticoloso della struttura assessorile in ottica di valorizzazione e di promozione del territorio, ci consentiranno di farci trovare pronti alla ripresa post-pandemica agganciando la previsione di un calo dei contagi con una stagione turistica alle porte che si preannuncia interessante".

"Sarà fondamentale essere presenti sul territorio anche grazie al lavoro preziosissimo di Pugliapromozione, con la quale saremo al fianco degli operatori, dei sindaci, delle agenzie turistiche e degli info-point per fare in modo che la nostra regione continui ad essere davvero la regione più bella del mondo!"

Con una nota del Gruppo "CON Emiliano" si annuncia anche il cambio di guardia alla guida affidata a Giuseppe Tupput: “La nomina di questo pomeriggio del consigliere regionale Gianfranco Lopane ad assessore al Turismo, Sviluppo e impresa turistica mi inorgoglisce particolarmente perché è un’ulteriore gratificazione per il gruppo di ‘ConE’ che si è saputo distinguere per il lavoro svolto in questi mesi".

"Ringrazio il Presidente Emiliano - ha ribadito Tupputi - per la fiducia accordataci e accolgo con orgoglio e grande senso di responsabilità il ruolo di capogruppo che già nelle scorse ore i colleghi Lopane, Delli Noci, Leoci e Lopalco hanno voluto assegnarmi e che condivido con la provincia che mi onoro di rappresentare, la Bat.Traguardi importanti che dedichiamo alla memoria del collega Peppino Longo scomparso prematuramente che, siamo sicuri, avrebbe accolto con entusiasmo”.

"Esprimo piena soddisfazione e contentezza per la nomina di Gianfranco Lopane ad Assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa turistica della Regione Puglia - ha detto il Consigliere regionale Alessandro Leoci - questo incarico è motivo di orgoglio per il nostro Gruppo 'CON', di cui Gianfranco è stato finora capogruppo, e che ora sarà guidato dal collega Giuseppe Tupputi".

"Da consigliere di 'CON' - ha proseguito Leoci - ho potuto condividere il primo anno di percorso in Regione al suo fianco e insieme a tutti i colleghi del Gruppo.Gianfranco Lopane ha una profonda esperienza da amministratore locale: per 10 anni Sindaco di Laterza, consigliere regionale e capogruppo di 'CON'. Sono convinto che abbia le giuste caratteristiche per guidare l'assessorato che il Presidente Emiliano gli ha appena conferito".

"Sono sicuro - ha concluso Leoci - che questa sia una nuova opportunità per la Puglia e per la Provincia di Brindisi e che insieme riusciremo a seguire da vicino le problematiche del settore e a esprimerne le potenzialità ancora inespresse. Al neo assessore andrà tutta la collaborazione necessaria per raggiungere nuovi traguardi in questo ambito. E dunque un augurio di buon lavoro per tale incarico, così determinante per il nostro territorio"

