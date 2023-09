Giochi del Meditarraneo Taranto, Governo si sfila dal Comitato Organizzatore

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha comunicato con una lettera il disimpegno del governo dal Comitato Organizzatore dei Giochi del Mediterraneo 2026 di Taranto. Il governo che ha imposto il commissariamento ora si sfila: perché questa configurazione del comitato organizzatore non va bene.

Sarà anche una conseguenza dello stesso commissariamento - a suo tempo deciso a Palazzo Chigi - ma la notizia che il Governo lascia il comitato organizzatore dei Giochi del Mediterraneo getta ulteriore scompiglio nella Città dei Due Mari. La lettera del ministro è indirizzata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, al sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, al presidente del comitato internazionale, Davide Tizzano, al ministro degli Affari europei, politiche di coesione e Pnrr, Raffaele Fitto, e al commissario di Governo per i Giochi, Massimo Ferrarese.

I Giochi del Mediterraneo, per quanto concerne gli interventi impiantistici, erano stati commissariati dal Governo a giugno scorso con la nomina di Massimo Ferrarese, e un mese dopo il Coni, su decisione di Giovanni Malagò, aveva lasciato il Comitato a causa dello stallo creatosi. "Nel prendere atto della posizione espressa dal Coni - scrive il ministro Abodi - comunico, d'intesa con il ministro degli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, che sono venute meno le ragioni della presenza di un rappresentante del Dipartimento per Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuale Comitato".

"Siamo disponibili, su nuovi presupposti, a consentire la celere ricostituzione del soggetto organizzatore per garantire il rispetto delle scadenze previste per la realizzazione dell'evento sportivo", conclude la lettera di Abodi.

CONI Giochi MediterraneoGuarda la gallery

I Giochi del Mediterraneo - XX edizione, erano stati assegnati a Taranto ad agosto 2019. Sarebbero attesi per il 2026 circa 4 mila atleti da 26 Paesi del Mediterraneo. A tal proposito, l'idea sarebbe quella di usare in gran parte impianti esistenti da ristrutturare, eccetto alcuni da costruire ex novo, come il Centro per gli Sport nautici (vela, canoa e canottaggio) e la Piscina olimpionica da 50 metri.

Una disputa è invece in atto tra il sindaco di Taranto, che ritiene opportuno abbattere l'attuale stadio e ricostruirne uno completamente nuovo, e il Commissario che, considerati i tempi ormai esigui a disposizione, propende per una importante ristrutturazione dell'impianto che comunque lo renderebbe nuovo. Per l'impiantistica dei Giochi sono stati messi a disposizione dal Parlamento nel 2022, 150 milioni, ormai da tempo insufficienti.

Ferrarese FittoGuarda la gallery

Secondo indiscrezioni, a spingere il Governo ad uscire, sarebbero state le iniziative intraprese dall’interno del Comitato (facendo riferimento al direttore generale Elio Sannicandro), il quale avrebbe bypassato il Coni e si sarebbe rivolto direttamente alle federazioni sportive. Quelle principali sarebbero state contattate dal comitato e invitate ad un confronto in relazione agli impianti. Le federazioni, però, non avrebbero accettato l’invito, ma informato il Coni. Di qui la decisione governativa di abbandonare il comitato per ricostruirne un altro su nuove basi e con nuove presenze. In pratica, rimescolare le carte per non lasciare il timone nelle mani di Regione puglia e Comine di Taranto (soggetti imprescindibili nella composizione del Comitato), per avocarlo in quelle governative e del commissario Ferrarese.

(gelormini@gmail.com)