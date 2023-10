Giochi del Mediterraneo Taranto, FdI: 'Smentiti gli uccellacci neri'

La dichiarazione congiunta sui Gioghi del Mediterraneo 2026 a Taranto del gruppo regionale di Fratelli d’Italia (il capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri regionale Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro).

“Negli ultimi giorni sui Giochi del Mediterraneo si sono addensati tanti uccellacci neri del malaugurio che continuavano a sostenere che il Governo Meloni avrebbe decretato il fallimento dei Giochi a Taranto, che per colpa del ministro Raffaele Fitto la manifestazione era a rischio… "

“Oggi apprendiamo che non solo c’è la volontà del Governo di far svolgere i giochi a Taranto, ma di far sì che siano un successo, per questo motivo è stato previsto un ulteriore stanziamento di 125 milioni che serviranno per completare tutti gli impianti previsti, nessuno escluso!“.

"A dimostrazione - conclude la nota - che le polemiche fatte dal presidente Emiliano e da alcuni componenti del Comitato Olimpico sono attacchi politici e ideologici al Governo e ai ministri di centrodestra. Intanto siamo ancora in attesa che la Regione metta a disposizione i 50 milioni previsti.”

