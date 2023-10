Giochi della Chimica, i ragazzi pugliesi tra atomi e reazioni

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il Presidente della Società italiana Chimica, Gianluca Farinola, alla presenza della Presidente dell’European Chemical Society, Angela Agostiano, del direttore del Dipartimento di Chimica dell’Università di Bari, Gerardo Palazzo e di Antonio Monopoli hanno incontrato gli studenti pugliesi distintisi all’ultima edizione dei Giochi della Chimica.

“Questi ragazzi e queste ragazze hanno una passione che gira attorno alla chimica, agli atomi e alle loro combinazioni - ha detto il Presidente Emiliano rivolgendosi agli studenti - guardando al futuro, vorrei mantenere un legame con voi studenti, con le vostre famiglie, con la facoltà e con la società chimica italiana perché penso che l’intera comunità abbia bisogno di voi. Il progetto regionale “Mare a sinistra” mira proprio a questo: ad avere come punto di riferimento la propria regione per la costruzione del futuro, a mantenere una connessione con la terra di origine".

"Proviamo a costruire sin da questo momento un percorso, proviamo a immaginare gli scenari e le possibilità. Con la società europea, italiana e pugliese con l’università di Bari e tutte le realtà utili, vorrei che partecipaste ad immaginare il futuro della chimica pugliese. Chissà quante cose io non riesco a vedere e che invece grazie ai vostri suggerimenti potrebbero dare al vostro studio una concreta prospettiva di lavoro e di crescita. Cominciamo dunque a progettare attività che abbiano una ricaduta sensibile: la Regione Puglia c’è, è a disposizione del vostro talento e desiderosa di costruire una relazione con voi, che siete la cosa più importante che abbiamo”.

“Grazie al Presidente Emiliano - ha dichiarato il Presidente della Sci, prof. Farinola - per essere qui con noi. Un segnale d’attenzione e di interesse anche per tutti quelli che hanno lavorato coi ragazzi, a partire dagli insegnanti delle scuole, e che si sono spesi per questi bellissimi risultati.Su tre classi di concorso, la Puglia può vantare un primo posto e due secondi posti ai giochi nazionali più il bronzo conquistato alle Olimpiadi di Zurigo dello scorso luglio. Un risultato che fa della Puglia una delle regioni che più si è distinta in queste competizioni".

"I giochi della chimica servono per promuovere tra i giovani l’importanza della disciplina rispetto alle grandi sfide del nostro tempo, dai cambiamenti climatici all’economia circolare, e per migliorare la qualità della vita dell’uomo".

"Per questo presto - ha sottolineato Farinola - partiremo con Chimica4future, un programma di formazione e didattica per docenti e studenti delle scuole secondarie di I e II grado di tutta Italia. Attraverso una serie di attività e nuovi materiali didattici vogliamo accompagnare gli studenti a una visione sempre più attenta e appassionata della chimica”, ha concluso Farinola. La prof.ssa Agostiano, nel portare i saluti dell’European Chemical Society, ha sottolineato “l’importante lavoro svolto per l’inclusione delle nuove generazioni”.

Accompagnati da docenti e familiari, tra gli studenti che hanno preso parte all’incontro c’erano Luca De Masi, primo classificato nella sua classe di concorso ai Giochi della Chimica e membro della squadra italiana alle Olimpiadi della Chimica di Zurigo, dove si è aggiudicato la medaglia di Bronzo; Anna Pia Mazzeo, seconda classificata ai giochi nazionali di Roma nella sua classe di concorso e riserva della squadra olimpica; Luigi Pio Arsieni, secondo classificato a livello nazionale a Roma nella sua classe di concorso e riserva olimpica; Fabio Masotti, primo classificato alle fasi regionali di Bari nella sua classe di concorso; Francesco Poto, quarto classificato nelle fasi nazionali per la sua classe di concorso; Sabino Flavio Maria, settimo classificato nelle fasi nazionali per le sua classe di concorso.

