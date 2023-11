'Gioiella Academy' assumere e formare in apprendistato

L’ATS composta da IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali), Gi Group Spa, l’Azienda casearia Capurso, l’ITT “G. Galilei” di Gioia Del Colle e il Politecnico di Bari lancia la seconda edizione della “Gioiella Academy”, un innovativo progetto di assunzione e formazione in apprendistato di I livello per 20 ragazzi, direttamente presso la nota azienda casearia gioiese.

Lancio ufficiale dell’Academy il 27 novembre con una conferenza di presentazione presso la Sala De Deo del Comune di Gioia Del Colle, a partire dalle 9:30.

“Gioiella Academy” è un progetto presentato in Regione Puglia dall’ATS sopra citato. I 20 ragazzi, in parte selezionati anche attraverso il Job Day dello 13 Ottobre 2023, esso stesso realizzato in collaborazione con il comune di Gioia Del Colle nell’ambito del progetto “Punti cardinali”, inizieranno lunedì il loro percorso formativo e lavorativo presso gli stabilimenti di Gioiella per la durata di un anno, al termine del quale conseguiranno la specializzazione tecnica superiore in “Tecniche di Progettazione e Realizzazione di Processi Artigianali di Trasformazione Agroalimentare con Produzioni Tipiche del Territorio e della Tradizione Enogastronomica”.

Il progetto formativo prevedrà un primo periodo di formazione teorica, durante il quale i ragazzi avranno l’opportunità di apprendere le conoscenze e le competenze necessarie a governare tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica, per poi proseguire il loro percorso in azienda per apprendere direttamente sul campo i trucchi del mestiere e affinare le proprie soft skills.

Una vera e propria Academy, quindi, che coinvolgerà per la seconda volta giovani del territorio pugliese, nell’intento di combattere la dispersione scolastica e creare nuove figure professionali specializzate indispensabili per la crescita economica delle aziende del territorio.

“Il modello di Academy pensato da IFOA parte dai contratti di assunzione dei ragazzi per inserirli in veri percorsi 'duali' - ha dichiarato Umberto Lonardoni, Ifoa - cioè alternando periodi di lavoro a periodi di formazione. Lo facciamo affiancando le aziende sia nel supporto alla progettazione e gestione dei percorsi formativi per l’ottenimento della certificazione regionale, sia nel supportare le stesse aziende per gli aspetti di consulenza del lavoro, di contrattualistica e di valutazione dei costi. E lo facciamo anche affiancando i ragazzi già nelle fasi di informazione, orientamento e selezione e poi sostenendoli in maniera personalizzata durante tutto il percorso e nell’inserimento lavorativo".

"Questo modello - ha spiegato Lonardoni - è un vero percorso di recruiting, che punta a far acquisire agli allievi competenze tecniche e soft skills per un inserimento di successo. Ma la vera novità è che in questo caso il giovane viene assunto, con un contratto “di qualità”, prima dell’avvio del corso e non, come avviene di solito, eventualmente alla fine (magari a seguito di un tirocinio)”.

“Gioiella Academy si pone l’obiettivo di investire sui giovani e sulle loro competenze - ha ribadito Domenico Notarnicola, CAPURSO AZIENDA CASEARIA per supportare lo sviluppo della nostra azienda nel tempo. Possiamo parlare di crescita virtuosa solo quando integriamo nella strategia di business lo sviluppo dei talenti, pianificando attività di formazione mirate alla creazione di competenze e skills, una leva che assicura competitività sui mercati attuali, sempre più esigenti".

"In questa direzione - ha proseguito Notarnicola - diventa importante fare sistema con le istituzioni, le scuole, le università, gli enti e le organizzazioni per mettere al centro le giovani risorse e per favorire il loro l’ingresso nel mondo del lavoro. Siamo entusiasti della sinergia nata con ATS e ci auguriamo che questo progetto possa evolversi nel tempo portando beneficio e creando valore aggiunto per tutti.

