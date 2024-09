Giornata Internazionale delle Lingue, l'ERASMUS Day a Troia (Fg)

L'Associazione Culturale Italo Francese “Ensemble” con il patrocinio dell’Università di Foggia, di Mediazione linguistica San Domenico, del Comune di Troia e con la collaborazione del Liceo C. Poerio e l’I.C. Virgilio-Salandra è lieta di presentare la Giornata Internazionale delle Lingue, un evento dedicato alla celebrazione della diversità linguistica e culturale.





𝗘𝗥𝗔𝗦𝗠𝗨𝗦 𝗗𝗔𝗬 𝘨𝑖𝘰𝑟𝘯𝑎𝘵𝑎 𝑖𝘯𝑡𝘦𝑟𝘯𝑎𝘻𝑖𝘰𝑛𝘢𝑙𝘦 𝘥𝑒𝘭𝑙𝘦 𝘭𝑖𝘯𝑔𝘶𝑒 9.00 - 12.00 Laboratorio di lingue a cura dell’ACIF ENSEMBLE e degli studenti del Liceo Linguistico C. Poerio - Foggia dedicato agli alunni delle 5 elementari e 3 medie dell' "Istituto Comprensivo Virgilio - Salandra". A seguire, nel pomeriggio il Convegno sull'Importanza della diversità linguistica.





La giornata sarà così articolata:

➡️ ore 9.00-12.00

Laboratori di frances-inglese, tedesco e spagnolo, presso l’Ex-Convento San Domenico, rivolto agli alunni delle scuole elementari e medie locali, a cura dei docenti e studenti del Liceo Linguistico C. Poerio.

➡️ ore 17:00

presso l’Auditorium Jean-Marie Martin, si terrà una tavola rotonda dal titolo : “𝐋’𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐥𝐢𝐧𝐠𝐮𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐢 𝐛𝐞𝐧𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐮𝐥𝐭𝐢𝐥𝐢𝐧𝐠𝐮𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐜𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐞. 𝐒𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐮𝐫𝐢𝐬𝐦𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐧𝐢𝐞𝐫𝐨” con la partecipazione di numerosi ospiti istituzionali e accademici.

➡️ Ore 20:00 "International Street Food"

un'esperienza gastronomica internazionale, organizzato dalle attività locali.





Un’occasione unica per riflettere sull’importanza delle lingue, non solo come mezzo di comunicazione, ma anche come leva per lo sviluppo culturale e turistico!

Fronte comune per celebrare il multilinguismo.