Giornata internazionale vs. la violenza sulle donne: Bari Municipio 1 coinvolge i bambini

La presidente del Municipio I Annamaria Ferretti rende noto che, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, da lunedì 25 a venerdì 28 novembre il Municipio I aprirà le porte della sede municipale alle bambine e ai bambini che frequentano la scuola primaria, per affrontare i temi dell’educazione al rispetto e alla non violenza.





Pertanto, le terze, le quarte e le quinte classi elementari dell’Istituto Comprensivo Garibaldi, nel quartiere Libertà, saranno protagoniste di occasioni di confronto (che saranno ripetute mensilmente anche con altre realtà scolastiche degli altri quartieri del Municipio1 organizzate per sensibilizzare i piccoli studenti a costruire un tessuto sociale non violento e rispettoso delle differenze. I bambini potranno così discutere con la presidente Ferretti che, con un approccio ludico, affronterà con loro temi legati alla parità di genere e all’educazione al rispetto dell’altro.

L’obiettivo è quello di puntare sulla condivisione dei valori di libertà e responsabilità utili a costruire, sin dai primi anni di vita, una società accogliente inclusiva e non violenta.





“Credo fermamente in questo percorso educativo - commenta Annamaria Ferretti - perché l’esercizio della condivisione, l’abitudine all’ascolto partecipe, l’empatia e il rispetto, se promossi in età giovanissima, incentivano lo sviluppo di un clima di accoglienza, prevengono fenomeni di discriminazione ed esclusione e favoriscono la capacità di relazionarsi, senza che la forza personale si traduca nel dominio sull’altro. Educare alla non violenza sulle donne significa riconoscere e valorizzare le differenze e raggiungere gli obiettivi di giustizia sociale che sono primari nel nostro impegno politico”.





Al termine di ogni incontro i piccoli riceveranno un quaderno didattico operativo dal titolo “Tuttinsieme”, uno strumento per approcciare in maniera ludica al rispetto dei diritti di tutti.

(gelormini@gmail.com)