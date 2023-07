Giovanni Ripa è il nuovo presidente di Coldiretti Brindisi

E’ Giovanni Ripa il nuovo presidente di Coldiretti Brindisi, eletto all’unanimità dall’assemblea dei presidenti territoriali. Raccoglie il testimone dall’uscente Filippo De Miccolis e guiderà la Coldiretti Brindisi nel quinquennio 2023 - 2028, coadiuvato dal vicepresidente provinciale Carmelo Dellimauri di Mesagne.

“I prossimi mesi ci vedranno impegnati in battaglie determinanti per il territorio - ha detto il neo eletto presidente Ripa, ringraziando l’Assemblea per la fiducia - ad iniziare da quella per il migliore governo della risorsa idrica, alla manutenzione del territorio e ad uscire dalla gestione commissariale dei Consorzi di bonifica, alla lotta al cibo sintetico, al nutriscore, al glifosate, perché oggi più che mai sono vitali la promozione della qualità delle produzioni brindisine e la valorizzazione del legame che esse hanno con la storia, la cultura e le tradizioni locali".

"Esse sono la chiave di volta per la realizzazione di una concreta transizione ecologica, che realizzi i principi dello sviluppo sostenibile - ha concluso Ripa - attraverso processi produttivi a basso impatto ambientale, l’offerta di prodotti agricoli ed agroalimentari salubri, la garanzia del prezzo equo per produttori e consumatori, legalità e etica sociale nei rapporti di lavoro e nelle relazioni con il territorio”.

Giovanni Ripa, classe 1965, di Francavilla Fontana, è imprenditore agricolo impegnato principalmente nel settore vitivinicolo, ma anche olivicolo e seminativo. Già vicepresidente della Coldiretti brindisina, attualmente riveste anche la carica di consigliere del Distretto Jonico Salentino – Dajs.

