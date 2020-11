Giunta regionale e Welfare, l'appello delle sinistre a Emiliano

La composizione della Giunta regionale pugliese si avvicina alla stretta finale e dalla sinistra, o meglio dalle sinistre tutte, viene sottoscritto un appello al presidente Michele Emiliano, per l'assegnazione dell'Assessorato al Welfare.

A ben leggere le dichiarazioni dello stesso Segretario del Pd, Marco Lacarra, l'ipotesi era già preventivata: più o meno supportata dalle altre provenienti dal mondo cooperativo, che sollecitavano l'istituzione a sè stante del dicastero regionale e non accorpato alla Sanità, Ora i passaggi sono completi nella loro "popolarità" e, a ben guardare, si delinea anche il profilo più adatto alla proposta.

L'appello lanciato sui social, che continua a raccogliere adesioni:

Caro Presidente Michele Emiliano,

nelle recenti consultazioni regionali pugliesi abbiamo assistito ad una riaffermazione del centrosinistra ma alla scomparsa di una rappresentanza in Consiglio delle sinistre tutte, non di una soltanto.

Questo significa che l’esigenza di essere rappresentati a sinistra deve passare attraverso una scelta responsabile, non di brand né verticista, che guardi al futuro, che traguardi l’obiettivo di rappresentare un’area ampia e potenziale, non un partito che con quell’area, voti alla mano, non ha più rapporti d’amore.

Peraltro, sono diverse le singole figure di sinistra presenti in quasi tutte le liste del centrosinistra, quindi è già di per sé limitante dire che solo la lista Puglia Solidale e Verde possa essere depositaria della proposta politica della sinistra pugliese. Ancor meno quindi, una unica espressione di una sua componente.

La sinistra pugliese è un’area senza leader, oggi anche senza partiti riconoscibili sul territorio, ma ricca di individualità positive e forte di esperienze sociali collettive virtuose.

Pertanto, sentiamo di doverci esprimere, da sinistra, affinché venga fatta per la prossima Giunta, una scelta competente, inclusiva, di riconosciuta esperienza e di generosità, e che questa scelta sia individuata per un settore come il Welfare, che dovrà essere ben guidato al fine di ricucire una relazione di fiducia con i cittadini a partire da risposte amministrative concrete che tengano conto dei valori ma prescindano dagli ideologismi che talvolta hanno attraversato alcuni partiti di sinistra in Puglia.

Le ragioni di una singola forza politica, all’interno dell’esperienza di una lista invece molto composita e articolata, stanno già producendo malumori e fratture.

Non possiamo permettercelo.

Dobbiamo essere rappresentati da chi ha costruito, nel tempo, idee e fatti complessi per l’orientamento della società, guardare avanti e non indietro ad un passato che non c’è più nella realtà pugliese.

Non ci riconosciamo in scelte che così compiute parrebbero aderenti ad una logica solo interna ad alcuni gruppi dirigenti ristretti di forze politiche, che non rappresentano più la complessa e variegata area della sinistra popolare, associativa, parrocchiale, che in questo modo si allontanerebbe dal governo regionale, per il quale ha invece profuso impegno, contribuendo alla vittoria elettorale.

Va fatta una scelta diversa.

Per queste ragioni ti chiediamo di tenere conto di un ragionamento più ampio e rappresentativo, che indichi, per la Giunta, una sintesi all’altezza delle sfide che abbiamo davanti.

Primi firmatari:

Davide Giove, Antonella Morga, Felice Spaccavento, Nicola Biancofiore, Viviana Guarini, Nico Catalano, Monica Dal Maso, Annamaria Ferretti, Gianni Marsico, Lella Ruccia, Pasquale Ferrante, Corrado Petrocelli, Leo Palmisano, Katia De Luca, Anna Del Giudice, Rosa Perrucci, Giuseppe Moro, Giulia Sannolla, Gianluigi Cesari, Michele Lastilla, Stefania Santelia, Feliciana Bitetto, Titti Divella, Caterina Alesina, Cinzia Zaninelli, Massimo Castellana, Stefania Lapedota, Annamaria Leone, Celeste Maurogiovanni, Silvia Viterbo, Annamaria De Giosa, Ulijana Gazidede, Anna Capurso, Anna Maria Catino, Ileana Sapone, Maddalena Milone, Cristiana Cippone, Ilaria Gadaleta, Marcello Signorile, Vincenzo Coppa, Vito Peragine, Anna grazia Moschetti

Nessun nome viene indicato, ma i caratteri somatici rilevabili tra le righe dell'appello, e che sembra voler fare capolino tra le diverse firme in calce, si direbbe che abbia lineamenti che - tutto sommato - non dovrebbero dispiacere allo stesso Emiliano: infatti farebbero pensare, non troppo vagamente, a quelli della sua consigliera Caterina Titti De Simone.

