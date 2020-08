Giuseppe Conte a Cerignola, con gli studenti per la legalità

E' stata una delle residenze famigliari itinaranti della sua adolescenza, Giuseppe Conte torna a Cerignola - dove ha frenquentato le elemtari - per un appuntamento con gli studenti a favore della legalità. In una città che dovrebbe essere stanca di fare cronaca, e tornare ad essere propulsore di cultura e magari presidio di legalità. Non è facile, ma proprio per questo, in tali occasioni, è molto significativa la presenza delle Istituzioni.

"Lunedì 3 agosto, in mattinata, sarò a Cerignola, in provincia di Foggia, per confrontarmi con gli studenti e visitare un bene confiscato alla mafia", ha scritto in una nota sul suo profilo social.

"È lì che, nei campi estivi voluti dalla Commissione parlamentare antimafia e dal Ministero dell’Istruzione, - ha sottolineato il Presidente del Consiglio dei Ministri - questi ragazzi rafforzano ogni giorno il valore della legalità, si formano e si impegnano per far crescere il proprio territorio".

"Nel pomeriggio - ha aggiunto Conte - sarò a Genova per l’inaugurazione del nuovo Ponte ‘Genova San Giorgio’: da una ferita che resta difficile da rimarginare il simbolo di una nuova Italia che si rialza. Una giornata importante, che racconta il presente e il futuro di un Paese che cambia".

