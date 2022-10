Governo Meloni, dalla Puglia le note di Confindustria e ANCI

Il Presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana esprime, a nome di tutti gli industriali pugliesi, la sua soddisfazione per la nomina di Raffaele Fitto nella squadra del Governo Meloni.

“Al neo ministro degli Affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni. La scelta di una persona così valida e capace dà lustro alla nostra Puglia. Sono certo che Fitto saprà svolgere il suo impegno politico con fermezza, caparbietà e con la competenza che da sempre lo contraddistingue e con il quale potremo portare avanti, in un momento così difficile, tutte le azioni già avviate con il PNRR in favore del Mezzogiorno e raggiungere con determinazione gli obiettivi condivisi per rilanciare l’intero Paese”.

Raffaele Fitto e Alfredo MantovanoGuarda la gallery

Congratulazioni del Presidente di Confindustria Puglia anche ad Alfredo Mantovano, chiamato a far parte della nuova compagine governativa di Giorgia Meloni come Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

“Questa nomina ci rende orgogliosi ed è un segnale importante per la nostra Puglia. È stato composto oggi un esecutivo di alto profilo. Mantovano si è sempre distinto per le sue eccezionali capacità politiche e sono sicuro che sapremo avviare un dialogo costruttivo con tutto il neo costituito Governo nell’esclusivo interesse del nostro Paese, che vive uno dei momenti più complessi della sua storia. Abbiamo necessità di persone così valide per affrontarlo e superarlo nel più breve tempo possibile”.

Dall'ANCI Puglia il presidente Ettore Caroppo con una nota dffusa ha voluto trasmettere gli auguri di buon lavoro alla nuova compagine governativa e ai rappresentanti pugliesi coinvolti: "Rivolgo un augurio di buon lavoro al nuovo Governo e in particolare a Raffaele Fitto, nuovo ministro agli Affari europei con deleghe alla Coesione e al Pnrr. I sindaci hanno un ruolo centrale nella delicata fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza poiché esprimono le esigenze dei territori. Questo è fondamentale nelle scelte strategiche che determinano il futuro del paese".

"Sono certo - ha aggiunto Caroppo - che il ministro Fitto ascolterà subito i sindaci e le istanze dei Comuni e, grazie alla sua competenza, saprà fornire risposte adeguate. Un augurio di buon lavoro anche ad Alfredo Mantovano, nuovo sottosegretario alla Presidenza del Consiglio".

