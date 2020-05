“Grand Hotel della Salute”, modello di creatività imprenditoriale pugliese

Fare di necessità virtù. Stimolare creatività ed innovazione per individuare soluzioni e adeguarsi in maniera sostenibile alle nuove esigenze della clientela potenziale. Anzi, a tal proposito, provare proprio ad individuare nuovi segmenti di interlocutori, a cui proporre le nuove declinazioni dell’offerta ricettiva, evidentemente condizionata dal periodo prolungato di convivenza col Coronavirus e con tutto quello che ne consegue.

In particolare nel settore turistico-alberghiero, destinato ad essere quello che dovrà fare i conti con tempi decisamente più lenti e più lunghi per vivere la ripresa e il ritorno a ritmi di economia avanzata. Con queste prospettive, Allegroitalia Golden Palace in collaborazione con Motore Salute ha presentato il progetto "GRAND HOTEL DELLA SALUTE".

Un progetto che nasce per offrire un alloggio sicuro e confertevole in questo periodo delicato, ma ha la volontà di essere esteso temporalmente anche quando l’emergenza sarà finita.

L'iniziativa Grand Hotel Della Salute propone un soggiorno felice e assistito, per chi vuole trascorrere un arco temporale all'insegna della salute e del benessere, all’interno di un hotel 5 stelle nel pieno centro di Torino. Al vaglio la possibilità di estendere la formula anche nella altre strutture che fanno capo al Gruppo e presenti in Puglia, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, Sicilia, Sardegna e Basilicata.

Il pacchetto offerto includerà:

- assistenza medica e infermieristica giornaliera

- dieta personalizzata

- palestra e SPA

- attività culturali

- ampio giardino

Il direttore scientifico di Grand Hotel Della Salute e medico chirurgo Claudio Zanon, nel presentare il progetto, ne ha indicato i punti chiave:

- svilupatti protocolli per la gestione degli ospiti in albergo (maturato da esperienza nella direzione in clinica)

opportunità di effettuare dei test sierologici e tamponi

possibilità di utilizzare “Family Health” (sito online per archiviare tutti i documenti sanitari in un cassetto digitale che fotografa la storia clinica nella consapevolezza che il primo passo per mantenere il benessere e gestire il proprio stato di salute sia quello di avere a dispozione i dati e le informazioni raccolte nel tempo).

Mentre Piergiorgio Mangialardi, presidente della catena Allegroitalia, ha tenuto a precisare che:

- l'inizio operatività Grand Hotel Della Salute è fissata al 18 Maggio

- Allegroiatlia è tra iprimi in Italia ad adottare dei protocolli di sicurezza per la gestione degli ospiti

- Allegroitalia è l'unica catena alberghiera ad essere rimasta aperta durante tutto il periodo Covid, ospitando anche persone in quarantena

- la volontà di sfruttare il Golden Palace come progetto pilota, per poi estendere il servizio anche negli hotel della catena a partire dalla Toscana con Allegroitalia Terme Villa Borri.

- la grande importanza di sviluppare contenuti tramite una rete virtuale, che possa aiutare i medici a condividere le proprio opinioni.

Il Golden Palace - Grand Hotel della Salute sarà la prima struttura alberghiera in Italia a poter offrire contemporaneamente assistenza medica e infermieristica giornaliera, dieta personalizzata, animazione culturale, palestra e spa.

“In questo momento così delicato - spiega Piergiorgio Mangialardi - vogliamo mettere a disposizione i nostri spazi per permettere di soggiornare in un luogo sicuro, che possa trasmettere benessere attraverso il proprio personale ed i servizi offerti. Può inoltre essere un modo per rilanciare il turismo e il mondo dell’ospitalità, così profondamente colpito”.

"Anche per questo - sottolinea Mangialardi - tutte le strutture Allegroitalia, hanno adottano fin da subito, senza mai chiudere le loro porte ai clienti, le più meticolose misure di prevenzione anti-Covid per ospiti e personale: controllo quotidiano della temperatura corporea a dipendenti e clienti; ionizzatori di ultima generazione per la pulizia delle 195 camere disponibili e degli spazi comuni; sanificazioni di bagagli e scarpe, ad ogni accesso, attraverso speciali erogatori di perossido di idrogeno".

L’assessore Regionale piemontese al Turismo, Vittoria Poggio, ha elogiato l’iniziativa e la volontà della regione a supportare progetti che propongano soluzioni innovative per aiutare i cittadini.

Mentre Roberto Venesia, Segretario Regionale FIMMG Piemonte ha inviato un messaggio, ribadendo che “Quanto mai abbiamo bisogno di poter offrire a garanzia della salute dei nostri cittadini situazioni di alto livello, che siano in grado di garantire sorveglianza sanitaria e allo stesso tempo, in una fase di isolamento forzato, anche tutti i comfort necessari. Ben venga un’iniziativa di questo tipo e vedremo sicuramente i frutti strada facendo".

Saranno disponibili vantaggiose offerte settimanali, e tutti gli ospiti avranno la possibilità di utilizzare “Family Health”, un cloud dove poter salvare, con la massima sicurezza e riservatezza, la propria storia clinica, per avere accesso immediato a qualsiasi proprio dato sanitario; conoscere ed avere a portata di click la propria situazione clinica, è alla base del benessere e della salute.

Per ultimo, ma di grande importanza in questo momento pandemico, sarà possibile, attraverso la collaborazione di strutture private torinesi, eseguire il test sierologico e ricevere il responso direttamente in hotel.

"Soggiornare negli hotel Allegroitalia è SICURO - conclude Mangialardi - tutte le strutture adottano scrupolose misure di prevenzione per garantire la salvaguardia di ospiti e personale: termoscanner con il quale viene quotidianamente misurata la temperatura a dipendenti e clienti; ionizzatori per una pulizia approfondita delle camere e degli spazi comuni; ed infine di speciali sistemi di erogazione di perossido di idrogeno per la sanificazione di scarpe e valigie. Tutti i membri dello staff, inoltre, sono forniti di guanti e mascherine protettive.

Per ogni informazione aggiuntiva contattare Chiara Mossi all’indirizzo e-mail sales2@allegroitalia.it o al 3662129131.

