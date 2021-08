Granoro main sponsor della SSC Bari anche per 2021-2022

Da alcuni anni al fianco della SSC Bari, impegnata a riportare nella Città di Bari il calcio che conta, Granoro rinnova la sua partnership con il sodalizio biancorosso, atteso dal debutto nel difficile campionato di serie C 2021/2022 con rinnovati propositi importanti.

L’azienda pugliese, che ha sottoscritto lo scorso anno con la società del presidente Luigi De Laurentiis un contratto di Main Sponsor, sarà uno dei principali compagni di viaggio dei biancorossi per la stagione sportiva che parte questa domenica con il Bari impegnato sul campo del Potenza lunedì 30 agosto, per la prima giornata di campionato.

Il logo di Granoro, tra i più importanti pastifici italiani, che da sempre ha valorizzato il binomio sana alimentazione e sport, sarà presente sul pantaloncino ufficiale da gara della formazione biancorossa: inoltre durante l’anno saranno previste delle iniziative collaterali che offriranno all’azienda una decisiva opportunità per stringersi alla squadra, alla città e alla Regione Puglia di cui Bari è capoluogo.

A rinforzare questo prezioso e saldo legame con la Città di Bari contribuirà anche la confezione Granoro “Dedicato” Limited Edition, la pasta di filiera 100% Puglia, già presentata ufficialmente nel 2019, con i colori biancorossi del Bari che propone in evidenza sul fronte e sul retro del pack il logo della SSC Bari Calcio rappresentato dal “galletto”, iconografia storica della squadra barese.

"Desideriamo fare il miglior augurio al Presidente De Laurentiis, agli atleti, allo staff e alla società – spiega Marina Mastromauro Amministratore Delegato di Granoro – affinché la stagione che si appresta a partire possa permettere di raggiungere i risultati sportivi auspicati. In un momento così delicato come quello che stiamo tutti vivendo, ci auguriamo che lo sport, uno dei contesti di maggiore socialità e aggregazione, possa aiutarci a ripartire e a restituirci momenti di spensieratezza e gioia ai quali abbiamo necessità di aggrapparci per riprendere in pieno la nostra vita sociale".

