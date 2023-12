Grottaglie, cuore del gusto locale con "Il Mercato della Terra".

Un tripudio di sapori autentici, profumi avvolgenti e tradizioni culinarie locali prende vita con l’imperdibile “Mercato della Terra di Martina Franca e Crispiano” promosso dal Comune di Grottaglie e organizzato dalla condotta Slow Food Grottaglie “Vigne e Ceramiche” in special edition nella città della ceramica per il Terra Madre Day. Questa festa culinaria unica si terrà il 10 dicembre, trasformando Piazza Regina Margherita in un paradiso gastronomico dalle ore 11 alle ore 21.

Marcato Terra 2Guarda la gallery

Oltre 40 produttori dalla Puglia, Basilicata e Campania condivideranno le loro creazioni, dal dorato miele alle gustose confetture, dall'olio pregiato ai salumi artigianali, e non solo. Un vero e proprio viaggio nel cuore della produzione alimentare e artigianale locale.

Ogni stand racconta una storia, quella di piccoli produttori che dedicano la loro vita a creare cibo buono, pulito e giusto. Una connessione autentica tra consumatori e artigiani che mettono il cuore nella loro produzione.

"Grottaglie è orgogliosa - dichiara il Sindaco della città, Ciro D’Alò - di ospitare il Mercato della Terra di Martina Franca e Crispiano, un evento che incarna l'eccellenza delle nostre tradizioni enogastronomiche e il nostro impegno per la sostenibilità. Invito tutti a partecipare e sostenere la nostra comunità locale in questa straordinaria celebrazione culinaria."

Mercato Terra 3Guarda la gallery

Franco Peluso, Presidente Slow Food Grottaglie spiega: “I Mercati della Terra costituiscono una rete globale di mercati, che operano in sintonia con i principi di Slow Food. I veri protagonisti di questi mercati sono i piccoli produttori e gli artigiani del settore alimentare. Essi offrono in vendita ciò che coltivano e trasformano, garantendo e raccontando personalmente la qualità dei propri prodotti. Sui banchi dei Mercati della Terra, si trova cibo buono, pulito e giusto: i prodotti sono locali, freschi e stagionali, nel rispetto dell'ambiente e del lavoro dei produttori. I prezzi praticati sono equi sia per chi acquista che per chi vende, promuovendo così una relazione commerciale sostenibile e etica”.

Momenti speciali anche per bambine e bambini.

Bambini creativi: alle 11:30, l'associazione di promozione turistica "Proloco Grottaglie" proporrà "Colora il presepe di Stefano da Putignano", un'attività ludica e promozionale per coinvolgere i più piccoli nella tradizione natalizia tipica della città della ceramica.

Marcato Terra 1Guarda la gallery

Spettacoli serali: dalle 18:00, il Circolaboratorio Nomade intratterrà con trampolieri magici e il "Live Gravity" di Michele Diana, uno spettacolo coinvolgente che unisce giocoleria, acrobazie e clownerie in un mix irresistibile.

"Grottaglie è lieta di accogliere il Mercato della Terra - afferma l’assessora alle attività produttive, Maria Anastasia - un evento straordinario che esprime il meglio delle nostre radici enogastronomiche. Questo appuntamento con Slow Food Grottaglie Vigne e Ceramiche non solo celebra il Terra Madre Day ma anche la nostra identità culinaria unica. Un viaggio culinario straordinario, dove il buono, pulito e giusto si fondono in un'esperienza natalizia esclusiva”.

(gelormini@gmail.com)