GuidoMaggi l'innovazione salentina sbarca a Malaga-Torremolinos (Spagna)

GuidoMaggi sbarca a Malaga e apre il suo primo showroom in Spagna. Questo è il quinto negozio dopo quelli di Milano, Lecce, Tokyo e Zurigo, che insieme all’ecommerce guidomaggi.it portano il meglio delle calzature rialzate italiane in tutto il mondo.

Lo show room di Malaga sarà il punto di riferimento GuidoMaggi in terra spagnola, per tutti gli uomini che desiderano aumentare la propria statura. Il negozio elegante e accogliente, in perfetto stile GuidoMaggi, si trova a Torremolinos, un luogo centrale e strategico per residenti e turisti. La rinomata località balneare mediterranea, infatti, è il simbolo del turismo internazionale della Costa del Sol (ogni anno supera il milione di turisti di cui 15.000 italiani), a soli 15 minuti da Malaga e a 30 minuti da Marbella.

Qui sarà possibile trovare tutti i modelli delle collezioni del marchio, toccarli con mano, provarli e ordinare le proprie calzature rialzate su misura, accuratamente seguiti da personale multilingua esperto e competente.

GuidoMaggi, è il brand leader nella realizzazione di scarpe rialzate di lusso, capace di raggiungere clienti in tutto il mondo con i suoi prodotti pregiati 100% Made in Italy grazie ad un e-commerce all’avanguardia, che consente di ordinare calzature personalizzate e su misura.

Ma il CEO Emanuele Briganti ha sempre creduto nell’esigenza di fisicità dell’alta moda anche nell’era del Web: “Non abbiamo mai rinunciato all’idea di aprire negozi in tutto il mondo, anche se il nostro e-shop riscontra un grande successo. L’alta moda va toccata, provata, sentita addosso, soprattutto quando si tratta di un prodotto artigianale, esclusivo che viene realizzato su misura".

"Ordinare un paio di calzature guidomaggi.com sul nostro e-commerce - sottolinea Briganti - e personalizzarle online, scegliendo il sistema rialzante, il colore e il pellame è divertente, ma farlo di persona in show room, provando ogni calzatura e personalizzando ogni dettaglio, è un’esperienza d’acquisto unica e indimenticabile".

"Non è un caso - sottolinea ancora Briganti - che nonostante la possibilità di comprare online, i nostri clienti vengano a trovarci in boutique appena possono ed è questo che ci spinge a continuare su questa strada, aprendo nuovi punti vendita in Italia e all’estero.”

Il brand GuidoMaggi nasce da una tradizione centenaria di artigiani italiani della calzatura ed è oggi, in tutto il mondo, sinonimo di scarpe rialzate da uomo di lusso e di accessori in pelle pregiata. I prodotti GuidoMaggi sono realizzati su misura con materiali pregiati, come la pelle pieno fiore ed esclusivi pellami esotici, e sono dotati di un sistema rialzante integrato, brevettato e innovativo che consente un notevole aumento di statura (da 6 a 12 centimetri), in totale comfort.

GuidoMaggi incarna il meglio della moda italiana, in grado di mettere insieme artigianalità, design, tecnologia e straordinarie capacità distributive. Le scarpe del marchio, infatti, possono essere ordinate online o negli show room, vengono realizzate su misura e poi spedite in tutta Italia e in tutto il mondo.

Il brand realizza una nuova collezione ogni stagione, che tinge dei colori moda e delle fantasie di tendenza della stagione, una gamma completa di scarpe da uomo per ogni occasione d'uso, pensata per soddisfare i gusti di un pubblico internazionale che desidera una soluzione semplice e definitiva, per aumentare la statura con stile. Ora, l’esperienza d’acquisto GuidoMaggi è disponibile anche nel sud della Spagna, per tutti coloro che si trovano sulla Costa del Sol.