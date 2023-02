‘Home of Art’, talento e bellezza per sostenere la solidarietà

Il mecenatismo di banche e fondazioni, espressioni moderne di signorie e passioni gentilizie di tempi andati, continua ad essere linfa vitale per la produzione di arte e la salvaguardia dell’immenso patrimonio ereditato.

‘Home of Art’ associazione fondata da Francesco Notaro a Bari, in seno a Banca Generali Private, è un luogo dove la Consulenza Finanziaria e la fantasia creativa si ritrovano “Vis a Vis”, per essere catalizzatori di energia e armonia culturali. Un luogo dove si sfida l’Impossibile per renderlo possibile o come esortava Paul Klee: “Rendere visibile l’invisibile celato in ogni espressione artistica”.

Un modo come un altro per esaltare la convinzione che “Il futuro è nelle radici”, declinandone l’assioma nell’applicazione economico-finanziaria dell’investimento, che nel contesto bancario della location trasforma lo spazio in una Galleria d’Arte permanente, in cui l’esortazione alla valorizzazione, tutela e trasmissione del patrimonio trova forma e stimoli nelle opere artistiche in senso lato.

Da questa intuizione nasce l’iniziativa solidale verso l’Associazione “I Briganti di Michele Magone”, il gruppo che svolge attività di Volontariato Penitenziario in diversi luoghi di detenzione: presso la Casa Circondariale di Bari, l'Istituto Penale Minorile di Bari e la Casa di Reclusione di Turi. Attività e impegno che si allarga presso l’Ufficio UIEPE di Bari, che affida loro sia i detenuti sottoposti a misure alternative alla libertà che le loro rispettive famiglie.

Un’iniziativa “binaria” che ha visto prima 8 autori - 4 scrittori e 4 pittori - presentare i loro libri, durante la realizzazione di lavori ispirati alle tematiche dei testi e alla conversazione in corso; e successivamente oltre 40 artisti donare una propria opera, per l’indizione di un’asta benefica, il cui ricavato è stato interamente devoluto all’attività plurale della stessa Associazione.

I lavori dei 4 scrittori, Paolo Meli ‘Amore amaro’ - Secop, Antonio V. Gelormini ‘Vis a Vis’ - Edizioni Radici Future, Benedetta Gelormini ‘Ancora di salvezza’ - ERF, Giacomo Balzano ‘Amore ai nostri tempi’ - Besa sono stati abbinati rispettivamente alle opere di Bice Perrini, Mariangela Agliata, Vito Gurrado e Vito Falcicchio; mentre quelli dei 40 artisti sono tutti presentati in questo catalogo, curato e predisposto per l’evento.

L’occasione, inoltre, si è rivelata promotrice di ulteriori animazioni culturali: mettendo in atto una sorta di circolo virtuoso, dato che nel suo ambito è nato il progetto “Sbarre di luce - Cercare l’alba dentro l’imbrunire”, per portare la luce de ‘I Rosoni di Puglia’ e quella della Speranza nei corridoi delle Case Circondariali e degli Ospedali Pediatrici, tra le ‘celle’ e le sbarre dei letti per accendere curiosità, stupore e meraviglia dove di solito la rassegnazione regna sovrana.

Una sfida per testimoniare la forza balsamica del patrimonio culturale e quella attrattiva di ogni forma di espressione artistica, per perseguire finalità didattiche di recupero e obiettivi virtuosi di formazione, perché in fondo l’azione senza tempo e senza confini del ‘comunicare’ - assolta dall’Arte - diventa raffinato strumento ‘legittimo’ di evasione ed efficace antidoto terapeutico senza controindicazioni.

Il finissage è in programma presso la Biblioteca 'Ricchetti' in via Sparano a Bari, martedì 28 febbraio alle ore 17,30.

