I Giovedì della Camerata Musicale Barese, Teatro 35 e Dinko Fabris: Caravaggio

Giovedì 22 agosto, alle ore 21, in scena nel Cortile dell’Ateneo barese per I Giovedì della Camerata un evento multidisciplinare che dedica un viaggio a 360° nel tempo di Caravaggio. La serata, unica nel suo genere, vedrà la partecipazione di un relatore esperto in musica e storia dell’epoca, il professor Dinko Fabris, di tre attori della Compagnia Teatri 35 e dei musicisti della Cappella musicale Corradiana.





“Il tempo di Caravaggio” sarà un’immersione totale nel periodo a cavallo tra Cinquecento e Seicento, attraverso parole, immagini e musica, restituendo in scena il fascino di un momento storico di enorme fermento culturale, prodromico a quella che noi consideriamo “l’era moderna”. Questo spettacolo composito rende omaggio non solo a Caravaggio, ma anche a Claudio Monteverdi e Galileo Galilei, figure che, ognuna nel proprio campo, hanno segnato il passaggio dall’epoca rinascimentale a quella barocca e hanno creato i presupposti per la modernità, Caravaggio con la sua pittura "dal vero", Monteverdi con le sue innovazioni musicali e Galileo con le sue scoperte astronomiche e scientifiche.





Dinko Fabris, uno dei musicologi italiani più conosciuti a livello internazionale, aprirà la serata con una conversazione che ci guiderà attraverso le connessioni tra questi grandi innovatori. La compagnia teatrale Teatri 35, composta da Gaetano Coccia, Francesco De Santis e Antonella Parrella, porterà in scena i celebri dipinti di Caravaggio con la tecnica dei Tableaux Vivants.

Questi "quadri viventi" permetteranno al pubblico di vedere le opere di Caravaggio prendere vita in maniera spettacolare, creando un’esperienza visiva unica e coinvolgente. La serata sarà ulteriormente arricchita dalla musica eseguita dalla Cappella Musicale Corradianadi Molfetta, con la direzione artistica di Antonio Magarelli.





Il programma musicale include opere di Claudio Monteverdi e Girolamo Frescobaldi, interpretate da Ester Facchini - soprano, Antonella Parisi - viola da gamba, Luca Tarantino - liuto e Antonio Magarelli – direttore dal clavicembalo. La scelta dei brani, tra cui "Quel sguardo sdegnosetto" e "Se i languidi miei sguardi", sarà un perfetto contrappunto sonoro ai Tableaux Vivants.

La rassegna è co-organizzata con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari e sostenuta da quattro realtà imprenditoriali del territorio attraverso l’Art Bonus: Garofoli Spa, Studio Legale Verile, Gruppo Salatto e Levante Logistica srl.





Biglietto singolo evento I Giovedì della Camerata € 15, da 3 eventi in su € 10 ad evento. Acquisto presso il botteghino della Camerata Musicale Barese, in Via Sparano, 141, Tel. 080.5211908 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio, on line sui siti www.cameratamusicalebarese.it e www.webtic.it e dalle ore 19.30 del giorno del concerto presso il cortile dell’Ateneo.

