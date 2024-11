I polittici dei Vivarini, prima presentazione a Venezia del libro di Nicola Giampaolo

Mercoledì 13 novembre alle ore 17.00 presso il Circolo Sottufficiali della Marina Militare a Venezia si terrà la presentazione del volume “La nascita del fratello di Cristo - Un’attesa d’amore nella storia e nell’arte di Bartolomeo e Antonio Vivarini nel Polittico di Rutigliano” scritto dal giornalista Nicola Giampaolo, autore di diversi libri storici e religiosi, laureato presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, Postulatore e delegato Anci in Conferenza Stato Regioni. Il libro, edito da Fides Edizioni, percorre il racconto, i fatti e i passaggi inediti della storia degli Artisti Antonio, Bartolomeo e Alvise Vivarini.





All’incontro, moderato dalla presentatrice Monia Palmieri, interverrà Monsignor Paolo Cartolari, Cappellano D’Onore di Sua Santità. Porterà i saluti dell’Ente Circoli della Marina Militare I° Luogotenente Emanuele Boccuni, Presidente del Circolo Sottufficiali della Marina Militare di Venezia.





Il volume vede le presentazioni in apertura dello stesso Monsignor Paolo Cartolari e del giornalista di Affaritaliani.it Antonio V. Gelormini.

Un interessante lavoro sui Vivarini, pittori del 400, famosi in tutto il mondo, in particolar modo in Italia, dove sono custoditi importanti e splendide opere che sono diventate patrimonio di alto prestigio per molte comunità italiane e soprattutto per molti musei.





Un impegno frutto di anni di lavoro, di ricerche e studi dell’autore Giampaolo che portano lo stesso ad un'analisi articolata delle opere, fino a mettere in discussione l’attribuzione di taluni lavori, custoditi in Puglia, a favore di determinati componenti della bottega dei Vivarini.