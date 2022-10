I pugliesi salentini Fitto e Mantovano nel nuovo governo di Giorgia Meloni

L'incarico a Giorgia Meloni, era stato appena dato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la leader di Fratelli d'Italia aveva accettato subito e senza riserva, che la lista dei ministri veniva consegnata e diffusa, con il relativo appuntamento per il giuramento a sabato mattina 22 ottobre alle ore 10,00.

fitto meloni.Guarda la gallery

Due i pugliesi chiamati a far parte della compagine governativa ed entrambi salentini: Raffaele Fitto ministro degli Affari Europei (con deleghe al PNRR e alle Politiche di Coesione) e Alfredo Mantovano sottosegratario alla Presidenza del Consiglio.

"Fin dal giorno dopo le elezioni eravamo consapevoli tutti, @GiorgiaMeloni in testa - ha scritto a caldo Raffaele Fitto - che il momento è difficile e non bisognava perdere tempo. Da domani il #GovernoMeloni sarà già al lavoro! Ringrazio Giorgia per la fiducia, sono onorato ma anche consapevole della responsabilità".

Mentre con una nota del gruppo regionale di Fratelli d’Italia (capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone, Renato Perrini e Michele Picaro), è stato dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi per la nomina dell’on. Raffaele Fitto a ministro degli Affari Europei (con deleghe al PNRR e alle Politiche di Coesione). Sono materie nelle quali Fitto, da europarlamentare, ha sempre dimostrato grande competenza, a conferma che per il Governo Giorgia Meloni ha voluto scegliere ministri all’altezza del difficile momento che il Paese, ma l’intera Europa stanno vivendo".

Gruppo FdI PugliaGuarda la gallery

“Al nostro ministro non possiamo che fare un grande in bocca al lupo, i fondi europei saranno essenziali per la crescita dell’Italia, noi come gruppo regionale di Fratelli d’Italia siamo pronti a collaborare con il suo Ministero perché la Regione Puglia non sia più fanalino di coda nell’utilizzo”.

Con altra nota il neo senatore Ignazio Zullo ha commentato: “Buon lavoro Governo Meloni! E auguri a tutti noi, non solo di Fratelli d’Italia, del centrodestra, ma a tutti gli italiani perché da oggi potranno rendersi conto che le promesse fatte in campagna elettorale erano veri impegni che Giorgia Meloni stava assumendo consapevole del difficile momento che il nostro Paese sta vivendo".

“Particolarmente orgoglioso - ha aggiunto Zullo - per la nomina dell’amico Raffaele Fitto a ministro alle Politiche europee, un ruolo che saprà ricoprire con grande competenza, ma anche con la serietà e la responsabilità che lo contraddistinguono”.

(gelormini@gmail.com)