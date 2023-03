'I Wine Awards' di Food and Travel Italia a Matera con Pamela Raeli

Charme, eleganza e raffinatezza gli ingredienti di una serata accattivante e gratificante a Matera, per premiare professionalità, passione e competenza, nella grande famiglia di eccellenze guidata e animata da Pamela Raeli: sacerdotessa del gusto, dei sapori e dei "tocchi" più esclusivi dell'eno-gastronomia italiana.

Wine Matera 5Guarda la gallery

I migliori vini italiani, e non solo, protagonisti della seconda edizione dei Wine Awards di Food and Travel Italia, presso UNAHOTELS MH Matera. Il prestigioso evento enologico, ideato per premiare le aziende produttrici italiane e internazionali che brillano per qualità, ha riunito tante eccellenze, in un format capace di valorizzare il vino e l’enoturismo.

A decretare i vincitori, annunciati e presentati durante la serata di gala degli Awards, è stata una giuria di esperti del settore e delle redazioni di Food and Travel Italia e Wine and Travel, unite ai voti dei lettori. I Wine Awards sono stati presentati da Pamela Raeli, editore di Food and Travel Italia, edizione italiana del magazine internazionale - edito in 18 Paesi del mondo - che si occupa di enogastronomia e viaggi gourmet, e da Marita Spera, manager nota per la sua vasta esperienza internazionale nel settore della comunicazione.

Wine Awards Food and Travel Italia 2023 from Food and Travel Italia on Vimeo.

Sono stati premiati i migliori vini rossi, vini bianchi, vini rosati e spumanti, oltre ad alcuni premi speciali. “La manifestazione promuove un prodotto che è tradizione, cultura, la rappresentazione della vita, ma anche una continua scoperta. Ho scelto il claim della serata utilizzando una frase di Renzo Rosso, Uomo dell’Anno agli Awards 2022 Food and Travel Italia, ovvero 'Bisogna credere in quello che facciamo perché, quando si crede, qualcosa accade' - ha sottolineato Pamela Raeli - ovvero, la cosa che davvero fa la differenza nella realizzazione o meno di qualcosa, è l’intensità con cui si crede in questa".

Wine Awards 2023 MateraGuarda la gallery

"La persona che non smette mai di crederci sa cosa significa sognare - ha aggiunto - sa cosa significa sacrificare tutto, conosce i propri limiti ma non conosce paura. E il messaggio che mi piacerebbe trasmettere con questo evento è che non bisogna mai smettere di crederci, per paura di perdere o per paura di sbagliare. Perché la cosa più bella è quando riesci a realizzare un qualcosa che a tutti sembrava impossibile, tranne che a te. Quindi bisogna crederci ogni volta che si può e tutte quelle volte che non si vorrebbe farlo. Sempre”.

Claudia Castellano, proprietà e general manger di Unahotels MhMatera, ha dichiarato : "Un grande privilegio, nonché un onore ed orgoglio, ospitare i Wine Awards 2023 all’Unahotels MhMatera. Un ringraziamento particolare a Pamela Raeli per averci dato l’opportunità di collaborare con Food and Travel Italia e portare a Matera una nicchia prestigiosa dell’imprenditoria italiana e delle più alte professionalità del mondo del vino".

wine materaGuarda la gallery

LA VOTAZIONE - Dal 15 novembre 2022 al 1 febbraio 2023 sono state raccolte le preferenze dei lettori sul sito di www.foodandtravelitalia.it e www.wineandtravel.it: al termine delle operazioni di voto la redazione ha catalogato per ogni categoria i 30 vini che avranno ottenuto più preferenze. Poi la giuria ha valutato i 10 migliori vini per ogni categoria. Il 7 marzo 2023 presso l’UNAHOTELS MH di Matera la proclamazione dei vincitori.

Wine Matera RaeliGuarda la gallery

LA GIURIA PRESIDENTE GABRIELE GORELLI - Primo wine master italiano • Chiara Giannotti - Wine writer, wine expert, influencer

• Chiara Giovoni - Ambassadeur du Champagne per l’Italia e vice-Ambassadeur européen nel 2012

• Cristiana Lauro - Scrittrice e wine expert

• Eleonora Cozzella - Giornalista e autrice

• Sofia Carta - Head sommelier Forte Village e patronne “Capitano Bellieni” (Sassari)

• Valentina Bertini - Wine manager “Langosteria” (Milano)

• Marco Reitano - Head sommelier “La Pergola” (Roma) e presidente “Noi di sala”

• Alberto Piras - Head sommelier “Il Luogo di Aimo e Nadia” (Milano)

• Alessandro Pipero - Patron e restaurant manager “Pipero” (Roma)

• Gianni Sinesi - Head sommelier al “Reale” (Castel di Sangro, L’Aquila) e winemaker

• Giuseppe Cupertino - Wine manager Borgo Egnazia (Savelletri, Brindisi)

• Mario Iaccarino - patron e restaurant manager “Don Alfonso 1890” (Sant’Agata sui Due Golfi, Napoli)

• Lucio D’Orsi - Bartender e sommelier “Don Geppi Restaurant” (Sorrento)

• Maurizio Cerio - Head sommelier “Don Alfonso 1890” (Sant’Agata sui Due Golfi, Napoli)

• Walter Meccia - Head sommelier “Il Palagio” (Figline e Incisa Val D’Arno, Firenze)

• Jacopo Dosio - Head sommelier “Piazza Duomo” (Alba, Cuneo)

(gelormini@gmail.com)