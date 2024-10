IA e Formazione, la ricerca a cura di Spegea Business School e Fondirigenti

Manager pugliesi all’appello per confrontarsi con l’intelligenza artificiale, possibile alleato dei nuovi dirigenti alle prese con la necessità di raccogliere e utilizzare dati per prendere decisioni strategiche, anticipare i trend di settore, promuovere percorsi formativi continui dei collaboratori, pianificare lo sviluppo di imprese chiamate a cavalcare cambiamenti tecnologici.





Il ruolo dell’intelligenza artificiale quale supporto ai processi di sviluppo manageriale è il tema sul quale indagherà la ricerca che sta avviando in questi giorni la Business School Spegea. Il progetto, promosso dalle territoriali di Bari-Bat, Brindisi, Taranto e Lecce di Confindustria con Federmanager Puglia, è finanziato da Fondirigenti, il fondo interprofessionale per la formazione continua dei dirigenti che si propone di diffondere la cultura manageriale in Italia e studiare il settore.

Nei prossimi giorni, un campione degli oltre 1.800 dirigenti delle imprese pugliesi sarà al centro di una prima analisi quantitativa sulla penetrazione dell’intelligenza artificiale nelle attività di formazione, gestione del personale e indirizzo delle attività aziendali. Seguiranno due focus group, che coinvolgeranno anche parti sindacali, datoriali e istituzioni regionali con l’obiettivo di approfondire le linee di pianificazione delle politiche industriali. Infine, verrà condotta una sperimentazione attraverso l’utilizzo di una piattaforma, che già ingloba l’intelligenza artificiale, con lo scopo di individuare contenuti e strumenti che una piattaforma web dovrebbe avere per supportare al meglio il lavoro dirigenziale.





“Le nuove tendenze in atto, conseguenti anche alla diffusione sempre più capillare di tecnologie e metodi di lavoro digitali, richiedono sempre più spesso ai dirigenti di assumere un ruolo attivo nella costruzione di organizzazioni orientate al «growth mindset». In queste realtà, inoltre - commenta il direttore di Spegea Business School Rossana Montemurno - i dirigenti ricoprono il ruolo di facilitatori e diffusori di una cultura basata sulla e-learning agility. Il nostro progetto intende promuovere un’azione di approfondimento sul ruolo che l’Intelligenza Artificiale può avere nello sviluppo e nella valorizzazione delle competenze manageriali”.





“Il ruolo del management nei processi di apprendimento aziendali sta assumendo sempre maggior rilievo e l’IA può rappresentare un’utile opportunità per aumentare l’efficacia della formazione manageriale – spiega Massimo Sabatini, direttore generale di Fondirigenti - per questo il Fondo ha promosso questo progetto che si propone di contribuire a creare un ecosistema formativo innovativo, in cui i manager assumono un ruolo centrale nella diffusione di una cultura aziendale orientata alla crescita e all'agilità di apprendimento, grazie ad una leadership capace di affrontare le sfide future".

