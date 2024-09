IBM AI experience - watsonx on tour: aumentare produttività e competitività

Si è tenuto, presso il Terminal Crociere Porto di Bari, l’evento IBM AI experience - watsonx on tour. Realizzato in collaborazione con Confindustria Bari e Barletta Andria Trani e Red Hat, si tratta della terza tappa di un ciclo di incontri sul territorio italiano volto a esplorare le funzionalità e le potenzialità già disponibili dell’intelligenza artificiale anche di tipo generativo a supporto della produttività e dell’efficienza delle aziende pubbliche e private.





I responsabili delle imprese del territorio pugliese hanno avuto l’opportunità di ascoltare e testare, attraverso la testimonianza di esperti e un tour esperienziale, come utilizzare al meglio la piattaforma di AI generativa di IBM, watsonx, progettata per il mondo business e basata su un approccio aperto, etico e responsabile.

È estremamente importante per ogni impresa, pubblica o privata, comprendere il significato dell’adozione di soluzioni di intelligenza artificiale generativa, un’opportunità con ricadute economiche senza precedenti: entro il 2030 consentirà un aumento della produttività annua globale pari a circa 4.000 miliardi di dollari, un valore aggiunto che nel nostro Paese raggiungerà i 290 miliardi di euro. In Italia si stima che 6 grandi imprese su 10 abbiano avviato progetti di AI, ma tra le PMI solo il 15% sta portando avanti sperimentazioni.

Tra i relatori, un ricco panel di rappresentanti istituzionali e di esperti hanno illustrato come, in un territorio che conta un elevato numero di imprese con un’importante diversificazione produttiva, una profonda attenzione all’innovazione e una vocazione turistica di eccellenza, la sfida della transizione digitale possa essere affrontata anche grazie all'intelligenza artificiale generativa.

L’AI permette infatti alle imprese, di ogni settore e dimensione, applicazioni in numerosi casi d’uso, a partire dai più semplici - come il supporto alle risorse umane, l’interazione con i clienti finali e l’ottimizzazione IT – a quelli più complessi e specifici - come il monitoraggio delle infrastrutture - che richiedono una rivisitazione profonda di processi e logiche operative.





“La Regione Puglia sostiene la formazione e lo sviluppo di nuove competenze nel campo dell'intelligenza artificiale, con un'attenzione particolare alla promozione del ruolo delle donne in questo settore. L'intelligenza artificiale non deve essere temuta, ma studiata e applicata in modo strategico per rispondere ai bisogni del territorio, offrendo così un'opportunità unica di crescita e sviluppo. Per questo, la Regione è aperta a collaborazioni pubblico-private per supportare la trasformazione digitale e guidare lo sviluppo economico sostenibile, consolidando così il suo ruolo di promotrice dell'innovazione. – ha dichiarato Gianna Elisa Berlingerio, Direttora Dipartimento Sviluppo Economico di Regione Puglia - in questa prospettiva, la Regione Puglia, insieme alle cinque Università pugliesi ha già siglato protocolli con aziende per la creazione di un hub di intelligenza artificiale e percorsi formativi dedicati all'AI e al commercio elettronico. Questi programmi sono rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, con l'obiettivo di favorire la competitività e l'internalizzazione del tessuto imprenditoriale pugliese".

"In occasione dell'IBM AI Experience-watsonx on tour, il Comune di Bari conferma il suo impegno nell'innovazione attraverso l'integrazione dell'Intelligenza Artificiale nei servizi pubblici. Grazie all'implementazione di strumenti come assistenti virtuali per l'e-government e il Digital Twin - ha sottolineato Giovanna Iacovone, Vice Sindaca, Comune di Bari. una piattaforma integrata per la mobilità urbana, potremmo estendere i servizi che utilizzano l’intelligenza artificiale anche ad altri ambiti. Questi progetti migliorano l'efficienza e l'accessibilità dei servizi, potenziando la qualità della vita dei cittadini. L'evento di oggi rappresenta un'opportunità per condividere le best practice e definire nuove strategie per pubbliche amministrazioni sempre più efficienti e generative".





“L'intelligenza artificiale, soprattuto quella di tipo generativo, oggi rappresenta un'opportunità unica, una rivoluzione culturale che riguarda Istituzioni, grandi, piccole e medie imprese. La società intera - ha affermato Tiziana Tornaghi, General Manager Consulting, IBM Italia - IBM è impegnata a creare e utilizzare un'AI di cui aziende e consumatori possano fidarsi perché aperta, flessibile, sicura, responsabile ed etica. Per utilizzare al meglio le opportunità offerte da questa tecnologia trasformativa è fondamentale anche investire nella formazione e nell'aggiornamento delle competenze e creare un ecosistema in grado di supportare l'innovazione. IBM mette a disposizione le sue persone, tecnologie ed esperienza per accompagnare le imprese in questo percorso di crescita sostenibile.”

SERGIO FONTANA PRESIDENTE CONFINDUSTRIA BARI BAT

“Le imprese che stanno investendo in innovazione sono quelle che crescono e competono, nonostante tutte le difficoltà degli ultimi anni. – ha dichiarato Sergio Fontana presidente di Confindustria Bari e Barletta Andria Trani - L’intelligenza artificiale è uno strumento potente che devono imparare ad utilizzare non solo le grandi aziende, ma soprattutto le piccole e medie imprese, che possono utilizzarla nella progettazione e nella produzione per raggiungere livelli più alti di produttività.”

Non si tratta della prima volta di IBM in Puglia, ove l’azienda è presente dal 1959, realizzando per le aziende pubbliche e private applicazioni di trasformazione digitale complesse e strategiche in tutti i settori di industria. A fine 2019, IBM ha inaugurato a Bari anche una sede del Client Innovation Center, azienda del gruppo, parte integrante di IBM Consulting, che si occupa della realizzazione di soluzioni innovative per le imprese ed è inserita in una rete di più di cento sedi in tutto il mondo. Un ampio network che ha anche l’obiettivo di favorire la formazione di nuove professionalità e competenze su tecnologie emergenti e innovative sulle quali investono le aziende di tutti i settori. Lo scopo di questa struttura è quello di ampliare sempre più il capitale umano messo al servizio della modernizzazione del Paese, puntando sulle eccellenze che la città offre anche grazie a poli universitari d’eccellenza.

Durante l’evento, in un’area esperienziale dedicata, sono state organizzate sessioni di approfondimento e presentati casi d’uso e demo sulle tecnologie trasformative.





In particolare:

• watsonx: un percorso di casi d’uso come HR Automation, Customer Service e App Modernization, per approfondire le funzionalità della piattaforma AI di IBM. watsonx è progettata, infatti, per fornire l'accesso self-service a dati affidabili ed è costituita da tre componenti: watsonx.ai, watsonx.data e watsonx.governance, che offrono funzionalità avanzate di machine learning, AI generativa e data management, e possono addestrare, convalidare e distribuire sistemi di intelligenza artificiale in modalità certificata, affidabile e controllata.

• Automation: una experience per capire come la combinazione di tecnologie di Application Performance Monitoring e Application Resource Management, potenziate dall’AI, possono ottimizzare l’utilizzo delle infrastrutture hardware, riducendone i costi di gestione, e tenere sotto controllo le prestazioni e le anomalie delle applicazioni, aiutando a risolvere gli incidenti IT con l’ausilio della GenAI. Presenti anche le novità in ambito Apptio e la soluzione IBM Concert, per la compliance e la sicurezza applicativa.

• IBM Consulting Advantage: una piattaforma basata su watsonx che include assistenti addestrati su dati proprietari IBM, composti da prompt personalizzati, modelli e formati di output progettati per supportare le attività dei consulenti e dei diversi profili professionali di un'organizzazione. Attraverso un'interfaccia conversazionale intuitiva e multimodale, è possibile passare tra diversi modelli di intelligenza artificiale (sia proprietari che open-source) per confrontare i risultati e selezionare il modello giusto per il proprio obiettivo. Ma soprattutto mette a disposizione asset e assistenti specifici di industria o personalizzati per figura professionale, che rendono immediatamente possibile arricchire le nostre attività. Il tutto in un’ottica di collaborazione. IBM Consulting Advantage supporta una vasta gamma di attività come la trasformazione delle aziende, le implementazioni SAP, la migrazione verso i servizi cloud come Azure o AWS, lo sviluppo di applicazioni, l'esternalizzazione dei processi aziendali e il potenziamento della sicurezza.

• Un'infrastruttura progettata per l'AI: l'integrazione tra watsonx e l'infrastruttura IBM fornisce un ambiente di sviluppo e produzione AI altamente ottimizzato, in grado di gestire anche i carichi di lavoro più complessi. Un’experience infrastructure che mostra come le soluzioni IBM aumentano l’efficienza e ti permettono di avere maggiore competitività:

- IBM Cloud: un cloud ibrido flessibile e sicuro, che consente di eseguire i modelli di AI nel cloud pubblico o privato.

- IBM Power Systems: server ad alte prestazioni, ideali per ambienti che richiedono alta disponibilità e scalabilità

- IBM Storage: soluzioni on-premise per ospitare l’intelligenza artificiale generativa di Watsonx garantendo la gestione di grandi volumi di dati e la resilienza operativa.

Per far sì che l’introduzione dell’AI in azienda possa portare i benefici attesi, occorrono anche adeguate competenze in grado di utilizzare efficacemente la tecnologia. Per questo è fondamentale investire in programmi di formazione, come quello offerto dalla piattaforma di aggiornamento skillsbuild.org, che ha già erogato formazione gratuita su digital skill a oltre 200mila tra studenti, docenti e lavoratori in Italia e alla quale sia studenti che professionisti possono registrarsi per effettuare i corsi e ottenere le certificazioni.

“IBM AI experience - watsonx on tour” concluderà il suo viaggio per il 2024 a Torino in novembre per essere al fianco delle aziende e dei partner italiani nel percorso di adozione dell’AI.





IBM è un’azienda leader a livello mondiale nel settore del cloud ibrido, dell’AI e dei servizi alle imprese e opera con le imprese di oltre 175 Paesi aiutandole a capitalizzare sugli insight dei loro dati, a semplificare i processi aziendali, a ridurre i costi e a ottenere un vantaggio competitivo nei loro settori d’industria. Quasi 4.000 enti governativi e aziende in aree infrastrutturali critiche come quelle dei servizi finanziari, delle telecomunicazioni e sanità si basano sulla piattaforma cloud ibrida di IBM e su Red Hat OpenShift per realizzare la loro trasformazione digitale in modo rapido, efficiente e sicuro. Le innovazioni di IBM nell’ambito dell’AI, del quantum computing, delle soluzioni cloud specifiche per settore d’industria e nei servizi sono offerte con opzioni open e flessibili. Tutto questo è supportato dal ben noto impegno di IBM per la trasparenza, la responsabilità, l'inclusività e il servizio. Per maggiori informazioni, visitate il sito www.ibm.com. LinkedIn: IBM

(gelormini@gmail.com)